"J'ai moi aussi été victime d'agressions verbales et physiques" affirme Jean-François Barnier

A 6 mois des municipales, le maire du Chambon Feugerolles et président de l'association des maires de France dans la Loire évoque le blues de certains édiles, la pression et les agressions. Il raconte aussi pour la première fois la plainte qu'il a déposé contre un habitant de sa commune.

Chambon-Feugerolles, France

Le grand examen politique des prochains mois approche. Dans 6 mois, on vote pour les municipales. Invité sur France Bleu, Jean-Francois Barnier, president de l'association des maires de France dans la Loire affirme que de nombreux maires de ne se représenteront pas à cause de la pression de la fonction et de certaines agressions dont ils sont victimes. Celui qui est aussi maire du Chambon Feugerolles nous a raconté pour la première fois ce matin ce qui lui est par exemple arrivé il y a quelques mois.

Maintenant la violence est presque une banalité. J'ai moi même été victime d'agressions verbales et physiques. Concrètement, il y a un an et demi, je traversais la chaussée et un jeune a accéléré sciemment. Il a fallu que moi aussi j'accélère pour ne pas être renversé. J'ai déposé plainte. Je l'ai reconnu. La vidéo l'a reconnu mais ça a été classé sans suites. Quelle est l'autorité du maire face à ces actes de délinquance ? Quand je recroise ce jeune dans la rue il doit se dire qu'il m'a bien eu.