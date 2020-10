"J'ai perdu les économies de ma vie" le patron du restaurant fermé 30 jours par le préfet à Lattes

Le restaurant A Mandria est fermé administrativement pendant 30 jours à partir de ce jeudi. Décision de la préfecture de l'Hérault pour non respect des règles sanitaires liées au covid-19. Le patron dépose un recours en référé et prévoit une manifestation ce vendredi matin.

"J'ai perdu 350 000 euros d'investissement, l'argent de ma vie", Eric Werth, le patron du restaurant l'A Mandria, allée de la calade à Lattes ne réalise toujours pas ce qui lui arrive. Depuis ce jeudi, son restaurant est fermé administrativement pour 30 jours. Décision de la préfecture de l'Hérault après le passage, samedi, de Richard Smith le directeur de cabinet du préfet.

Fermé 30 jours pour non respect des règles sanitaires

La préfecture a estimé que l'établissement ne respectait pas les règles sanitaires liées au coronavirus, distance sociale et port du masque en premier lieu. Le constat aurait été fait que des clients dansaient sans masque, ce que ne conteste pas le patron, "Oui, il y avait des gens qui gigotaient mais j'ai fait tout ce qu'on me demande, du gel, des masques, j'ai réduit le monde, 112 personnes le soir du contrôle pour une capacité de 750 places, et on me sanctionne. C'est deux poids, deux mesures".

Le patron de l'A Mandria dépose un recours en référé pour éviter le dépôt de bilan

Eric Werth va déposer un recours en référé devant le tribunal administratif de Montpellier pour faire annuler l'arrêté préfectoral ou au moins la réduction de la durée de la fermeture. "Je vais déposer le bilan" ajoute le patron qui explique ne pas pouvoir payer ses dettes. Il a ouvert cet établissement en octobre 2019 en investissant les 350 000 euros qu'il a économisé pendant 40 ans de carrière comme patron de bars et de boîtes de nuit à Montpellier et alentours. es charges de son commerce, loyer et salaires notamment, sont de 35 000 euros par mois. Impossible de continuer donc si la fermeture de 30 jours devait être confirmée.

Eric Werth précise qu'il a déjà perdu 100 000 euros pendant les trois mois de confinement et que la réouverture en juin n'a rien arrangé. Le patron d'A Mandria aurait aimé avoir un accompagnement, un avertissement plutôt qu'une lourde sanction, "la fermeture pendant 30 jours va avoir des conséquentes sociales importantes. Avec les extras, j'ai 15 salariés que je vais devoir licencier".

Un appel à manifester est programmé ce vendredi matin à 10 heures devant la préfecture pour dénoncer cette décision.

A Mandria fermé administrativement 30 jours © Radio France - Claire Moutarde