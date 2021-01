"J'ai peur de vivre dans ce quartier" : l'inquiètude après une fusillade ce lundi aux Dervallières à Nantes

Lundi soir, une nouvelle fusillade a éclaté quartier des Dervallières à Nantes. C'est la deuxième en quelques jours seulement. Un climat d'insécurité qui inquiète de plus en plus les habitants de la barre d'immeuble qui veulent du changement et retrouver un quartier apaisé.