"J'ai peur quand je me fais contrôler" : jusqu'à Chambéry-le-Haut, la mort de Nahel fait réagir

Du quartier de Chambéry-le-Haut, la mort de Nahel peut paraître lointaine, pourtant elle est dans de nombreuses têtes. "Ce n'est pas normal ce qu'il s'est passé. Quoiqu'il ait fait, ça ne méritait pas une balle en pleine tête, les policiers n'ont pas le droit de vie ou de mort sur un jeune de 17 ans", estime Katia, 30 ans, qui habite ici depuis qu'elle est née.

Une situation qui inquiète jusqu'en Savoie

Même si la situation n'est peut-être pas la même à Chambéry-le-Haut qu'en région parisienne, la répétition de ce type d'évènement en France (13 décès après des refus d'obtempérer lors de contrôles de police en 2022 dans le pays) inquiète forcément.

C'est notamment le cas de Mohammed qui avoue avoir peur lorsqu'il se fait contrôler : "Quand on voit ce qu'il se passe récemment, on ne se sent pas en sécurité. On se dit que si ça arrive aux autres, ça peut nous arriver aussi à nous."

"On ne règle pas la violence par la violence"

D'autant qu'ici comme dans beaucoup d'autres quartiers, la relation entre les habitants et la police n'est pas au beau fixe. "Parfois, en s'asseyant juste 1h sur un banc, on peut se faire contrôler 4 fois ! Ce n'est pas possible, c'est invivable" s'agace Lou qui a parfois l'impression d'être stigmatisée. "Dans le centre-ville, il y a des agressions, des cambriolages, des vols, mais on dit toujours que c'est ici que ça craint et qu'il faut envoyer la police. Pourtant ici, c'est plutôt calme !"

Pour autant, malgré leur colère, la plupart des habitants condamnent les violences de ces derniers jours. "On ne règle pas la violence par la violence", affirme Raliba. "L'enquête est lancée, on a un Etat de droit, il faut espérer que la justice fera son travail jusqu'au bout."

Un vœu qu'elle est loin d'être la seule à formuler. Car beaucoup estiment qu'il y a un sentiment d'impunité au sein des forces de l'ordre.