"J'ai plongé dans ma folie" : un Audincourtois condamné pour violence et harcèlement

"J'ai plongé dans ma folie", reconnaît cet Audincourtois de 28 ans, ancien soldat de la Marine nationale. Le tribunal de Belfort l'a condamné ce mercredi à 36 mois de prison dont 12 mois ferme effectués à domicile avec un bracelet électronique pour des faits de violence et de harcèlement.

ⓘ Publicité

Le soir du 8 octobre 2022, il craque : il suit son ex-compagne jusqu'à un restaurant d'Andelnans, où elle passe la soirée avec des amis. Il l'appelle plus de 200 fois, l'insulte par messages, lui envoie des photos, jusqu'à ce qu'elle sorte, avec des amis. Il prend un couteau qu'il garde dans sa voiture et le place sur la gorge d'une amie de son ex-compagne, avant de prendre la fuite en voiture.

Mais cela ne s'arrête pas là : il fonce en voiture vers le groupe d'amis pour leur faire peur. Les gendarmes tentent plus tard de l'intercepter, mais il s'enfuit. Il sera interpellé le lendemain, au domicile de son père, où il vit.

Ce soir là, il le sait, il est allé trop loin : "Notre relation était toxique, elle me provoquait, mais je ne voulais tuer personne." Le procureur répond : "Oui, mais vous auriez pu."

À lire aussi Tribunal de Tours: 2 ans de prison ferme pour avoir volontairement percuté son ex-compagne avec une moto

Plusieurs mois de harcèlement

Mais avant cette soirée, il y a des mois de harcèlement à l'encontre de son ex-compagne. Le prévenu se tient droit dans son sweat noir des fusiliers marins, cheveux coupés ras. Il cherche des justifications aux centaines d'appels et de messages injurieux qu'il a envoyé à son ex-compagne pendant plusieurs mois. "Elle me rendait jaloux", "elle a essayé de copuler avec mon père et mon frère." Il assume : "Mon but était de la blesser psychologiquement."

Cela va au-delà des mots : pendant des mois, il la suit, lui envoie des photos de son domicile pour la prévenir qu'il la surveille. L'homme de 28 ans a déjà été jugé pour violences conjugales à l'encontre de son ex-compagne. "Elle a des envies sadomasochistes pendant nos ébats sexuels", dit-il pour expliquer les hématomes qu'elle a sur le corps et les marques de strangulation.

L'expertise psychologique le juge narcissique, impulsif et dangereux. Il dit qu'il regrette, mais encore aujourd'hui, la victime retrouve des détritus devant chez elle, rapporte l'une de ses amies, comme pour lui rappeler qu'il la surveille toujours.

En plus de la peine de prison, l'Audincourtois a aussi l'obligation de se faire soigner, de travailler, et l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes ou de paraitre à leur domicile.