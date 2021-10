"J'ai repris mes esprits à 4h du matin" : une victime présumée de GHB témoigne, la mairie de Poitiers réagit

C'est un message qui fait le buzz depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Celui d'un compte anonyme sur Instagram, baptisé @memes_poitiers, qui fait habituellement des publications humoristiques. Mais le 7 octobre 2021, la personne derrière ce compte affirme avoir été droguée au GHB, également appelée "drogue du violeur", dans un bar de Poitiers. D'autres jeunes affirment en commentaires avoir été victimes du même phénomène. La substance, parfois versée dans des verres laissés sans surveillance, peut avoir un effet somnifère, mais aussi provoquer des maux de tête et vomissements, ainsi que de l'amnésie.

"Je sais que je suis restée consciente pendant tout ce temps", témoigne Noémie (son prénom a été changé), à l'origine de la publication. Ce soir-là, elle sort dans l'un de ses bars favoris. Mais aux alentours de 22h30, c'est le trou noir. "J'ai repris mes esprits à 4 heures et demie du matin et je ne me rappelais pas de ce que j'avais fait de ma soirée", explique-t-elle.

Une dizaine d'autres témoignages

Noémie se rend compte qu'elle n'a bu que trois verres d'alcool la veille. Elle pense tout de suite au GHB et se rend au commissariat vers 7 heures du matin, après avoir retrouvé sa lucidité. La jeune femme dit avoir été très mal reçue par le policier à l'accueil. "En gros, il me dit que je n'ai pas à être là, que je ne suis pas au bon endroit et que je suis juste quelqu'un de trop bourrée. Il me demande de rentrer chez moi", affirme-t-elle. Selon ses dires, aucun policier ne lui a indiqué la démarche à suivre quand on pense avoir été drogué au GHB, autrement dit se faire tester dans les douze heures. Car ensuite, la drogue ne laisse plus aucune trace dans le sang ou les urines.

De mon côté, il y a quand même beaucoup plus de vigilance maintenant. Ça ne m'empêche pas de ressortir mais on tombe un peu dans la parano. - Noémie, victime présumée de GHB à Poitiers

C'est à son retour chez elle qu'elle décide de témoigner de sa mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. "La publication a été énormément repartagée", se souvient Noémie. "J'ai eu à peu près une dizaine de témoignages de personnes ayant été droguées à Poitiers depuis la rentrée de septembre." Elle compte aider à mettre en place une campagne de financement participatif pour des protège-verre dans les bars.

Une campagne de prévention

Après la publication de son témoignage, la mairie de Poitiers a pris contact avec Noémie. Elle a notamment rencontré une élue pour partager son expérience et lui proposer des solutions. En conséquence, la mairie de Poitiers va réunir dans les prochains jours la commission de la vie nocturne, composée notamment des gérants de bars et de boîtes de nuit, pour évoquer ce problème d'intoxication au GHB et essayer de comprendre l'étendue du phénomène. Plusieurs bars affirment n'avoir reçu aucun retour de victimes de cette drogue du violeur depuis la rentrée. La police de Poitiers affirme également n'avoir observé aucune hausse des plaintes sur de possibles intoxications en soirée.

Tout ce qui peut contribuer à protéger les consommateurs, nous allons le faire. - Amir Mistrih, adjoint à la maire de Poitiers à la sécurité et à la tranquillité publique

La municipalité poitevine a également d'ores et déjà décidé de lancer une campagne de prévention contre le GHB dans les bars. "À partir du moment où nous avons des doutes, nous devons agir", explique Amir Mistrih, adjoint à la maire de Poitiers à la sécurité et à la tranquillité publique. "Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'attendre et d'avoir des victimes, des plaintes déposées. Nous avons déjà commencé à planifier une prévention, c'est l'action qui compte le plus pour nous à court terme. Nous allons déclencher ce plan dans les jours à venir, avec des affiches, des messages pour tous les usagers, pour les alerter et appeler à leur vigilance. Il faut qu'ils soient prudents sur ces pratiques-là."