"J'ai senti une odeur de soufre" : les riverains choqués après l'incendie mortel de leur immeuble au Mans

Un homme de 63 ans est mort dans l'incendie de son appartement, le 14 février dans un immeuble de cinq étages du quartier Gazonfier au Mans. Le logement a été "complètement détruit" selon les pompiers. L'appartement d'au-dessus a également été touché, avec de moindres dégâts. Une scène choquante pour les voisins, comme Anthony.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus

L'homme décédé, Anthony le connaît bien car c'était son voisin de palier. "Ça fait bizarre, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est un peu choquant", note ce manceau, qui habite depuis 2 ans dans cet immeuble de cinq étages. Quand l'incendie s'est déclaré vers 6 heures du matin, Anthony n'a pas tout de suite réalisé ce qu'il se passait. "Jusqu'à ce que je sente une odeur de soufre. Ça a envahit tout l'appartement, il y avait de la fumée partout", se souvient-il.

Les pompiers ont frappé à sa porte. Ils lui ont demandé, comme aux autres voisins, de rester chez lui. "Je devais mettre une serviette mouillée sur la porte d'entrée et ouvrir toutes les fenêtres. Et attendre le temps de l'intervention." Des consignes observées à la lettre par tout le voisinage, ce qui a permis d'éviter d'autres blessés. "Les habitants de l'immeuble ont été très disciplinés", souligne le commandant des pompiers, Christophe Jardin.

Les habitants ont respecté les consignes de sécurité données par les sapeurs-pompiers, ce qui a évité d'avoir des gens intoxiqués par les fumées pendant l'incendie." - Christophe Jardin, commandant des sapeurs-pompiers

Anthony a attendu plus de trois heures chez lui pendant l'intervention des pompiers. C'est en sortant qu'il a découvert l'étendue des dégâts. "Je ne pensais pas que c'était comme ça, parce que je regardais juste par le trou de la serrure et on ne voyait rien à cause de la fumée. L'étage est ravagé, tout est noir de partout. Il y a une grosse épaisseur de crasse sur les murs."