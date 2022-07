24 ans de réclusion criminelle pour le compagnon et meurtrier d'Adelissa à Mandeure en 2018

Près de quatre ans après le meurtre d’Adelissa à Mandeure en octobre 2018, son compagnon, auteur des coups mortels, a été condamné hier soir par la cour d’Assises du Doubs à 24 ans de réclusion criminelle.

L’audience a dressé le portrait d’un accusé autoritaire, possessif et fragile. « Une personnalité dangereuse » pour l’avocate générale. « Un monstre psychopathe » selon la partie civile. Face à une compagne, Adelissa, « sous emprise ». « Elle était devenue sa chose » dira sa maman. « Sa proie » pour son avocate.

"J'ai tapé et serré très fort avec le cordon du lisseur"

Le jour du drame, dans l'intimité de l'appartement familiale rue Pergaud à Mandeure, la jeune mère de famille annonce à son compagnon qu’elle souhaitait rompre. Le déchaînement de violences est immédiat, en présence de la fille du couple, âgée de 13 mois. Après le drame, le jeune homme appelle les gendarmes pour leur dire « J’ai tué ma femme. Je l’ai flingué »

Sylvie Noachovitch, avocate de la partie civile © Radio France - Christophe Beck

Interrogé sur les faits, ce 25 octobre 2018, le jeune homme évoque un trou noir, après qu’Adelissa lui annonce la rupture. « Je l’ai supplié de rester, puis j’ai tapé, tapé, tapé. Et j’ai serré très très fort avec le cordon du lisseur. Je ne savais plus ce que je faisais ». Adelissa succombera « à une asphyxie mécanique », selon l’expert médical qui précise qu’au moins trois minutes de compression sont nécessaires pour parvenir à ce résultat fatal.

« Une éternité » insiste l’avocate générale, Stéphanie Rival, comme pour marteler l’intention homicide. « Tuer était son ultime recours pour faire face à la séparation ». Elle requiert 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. Ainsi qu’un retrait total de l’autorité parentale sur la fillette du couple.

La défense plaide finalement l'intention de tuer

La stratégie de la défense évoluera au cours de ces deux jours de procès. Après avoir envisagé de soutenir le coup de folie, ses avocats se décident à « plaider coupable sur l’intention homicide, car c’est la réalité du dossier », explique Randal Schwerdorffer, pour la défense.

Maîtres Schwerdorffer et Briquet à la défense © Radio France - Christophe Beck

L’accusé est présenté comme un homme fragile au parcours erratique dès sa plus jeune enfance qui navigue d’institutions en institutions. « Le jeune homme ne supportait pas l’idée de perdre Adelissa, tellement il en était dépendant », précise maître Schwerdorffer qui parle de « crime passionnel ».

Autre lecture du côté de la partie civile. Maître Sylvie Noachovitch invoque un acte réfléchi et exécuté méthodiquement. « Adelissa croyait avoir rencontré le grand amour et le piège s’est refermé sur elle ». La jeune épouse aurait été isolée de sa famille et placée sous pression permanente. L'expert psychiatre parle d'un homme dangereux et susceptible de repasser à l'acte.

Un procès pour dire stop aux féminicides

Le temps fort de la première journée d’audience a été l’audition de la maman de la victime qui tient à témoigner pour toutes ces femmes qui subissent des violences conjugales. « Adelissa était une fille joyeuse et rayonnante que ses cousins appelaient chouchou », affirme Emira, la maman. « Une fille magnifique qui faisait le bonheur de toute la famille… Jusqu’au jour où elle a rencontré cet individu. Cet homme lui a retourné le cerveau. Elle était devenue sa chose. Il nous a fait vivre l’enfer ». Puis, elle donne des nouvelles de la petite fille du couple âgée aujourd’hui de cinq ans dont elle a la garde. « Tous les soirs, nous guettons les étoiles pour apercevoir Adelissa »

Une pensée pour Sarah Limane, elle aussi, victime d'un féminicide à Montbéliard Copier

A l'énoncé du verdict, la famille d'Adelissa laisse éclater son soulagement. "Justice est rendue, surtout pour la petite" dit le papa d'Adelissa, en pensant à la petite fille âgée aujourd'hui de cinq ans. "A travers ce procès, on veut donner un soutien pour toutes les femmes victimes de violences conjugales" ajoute l'oncle de la victime. "Et on pense fort à Sarah Limane, décédée à la Petite Hollande, il y a un an. Elle avait elle-même commenté le meurtre d'Adelissa sur Facebook", conclut la soeur. Sarah Limane est cette jeune femme de 27 ans, morte dans un appartement de la Petite Hollande à Montbéliard, il y a tout juste un an. Son compagnon est en fuite.