"J'ai toujours combattu le racisme" Robert Ménard, maire de Béziers, poursuivi pour incitation à la haine raciale

Robert Ménard, le maire de Béziers était poursuivi pour incitation à la haine raciale ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour ses propos sur le nombre d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville.

Robert Ménard était jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris. L’ancien journaliste, maire de Béziers depuis 3 ans, est poursuivi pour provocation à la haine raciale. En cause un tweet du 1er septembre 2016 « #rentrée des classes : la preuve la plus éclatante du #Grand remplacement en cours, il suffit de regarder les photos » et une interview 4 jours plus tard sur LCI « dans une classe chez moi, 91% d’enfants musulmans. Evidemment que c’est un problème »

"Je ne fais que décrire une réalité"

Ce procès, c’est une tribune pour Robert Ménard, une tribune politique et médiatique. Le cofondateur de Reporters Sans Frontière assume pleinement ses propos, il le répète à l’envie. Lorsque la présidente l’interroge, « comment pouvez vous dire que 91% des enfants d’une école sont musulmans ? », il répond « Mais Madame, ça saute aux yeux, je me contente de dire ce qu’il en est de la réalité. Il y a 25 ans, les écoles n’étaient pas composées de la même façon, les mamans n’étaient pas les mêmes mamans »

"Pourquoi dites vous 91% d'enfants musulman" interroge la présidente?

"Mais Madame, ça saute aux yeux. C'est la réalité" #Menard — Delphine Gotchaux (@delphgotchaux) March 8, 2017

Pour Robert #Menard "pas l'ombre d'un problème à dire que la population de nos classes a changé, c'est indiscutable." — Delphine Gotchaux (@delphgotchaux) March 8, 2017

"Je ne veux stigmatiser personne"

«Mais il ne s’agit pas dire si c’est bien ou mal », assure Robert Ménard, qui se fait alors le chantre de la mixité et du vivre ensemble « quand je m’emploie à décrire la réalité, ce n’est pas pour stigmatiser ou montrer du doigt, mais pour trouver des solutions »

En fait Robert #Menard explique qu'il veut "lutter contre les ghettos, l'apartheid " et faire de la mixité et le vivre ensemble une réalité — Delphine Gotchaux (@delphgotchaux) March 8, 2017

Murmures dans la salle. Même bruissement quelques minutes plus tard lorsque Robert Menard clame "J'ai passé ma vie à combattre le racisme, c'est infamant le fait d’être accusé de cela ! »

"Il a porté atteinte aux valeurs de la République"

Robert Ménard encourt un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes. Six associations se sont constituées parties civiles, elles demandent une peine d’inéligibilité à l’encontre de Robert Ménard. Samuel Thomas vice président de la "maison des potes" attend une peine exemplaire "Robert Ménard a stigmatisé des Français parce qu'ils sont musulmans, il a incité à la haine et à la discrimination contre des citoyens de Béziers uniquement en raison de leur patronyme, il a théorisé qu'il y avait des seuils de tolérance, il a porté atteinte aux valeurs de la République, on est en droit d'attendre une sanction sévère, l'inéligibilité"

Samuel Thomas Partager le son sur : Copier

Le jugement a été mis en délibéré.