"J'ai toujours peur de faire une fausse manip" : l'angoisse de certains Périgourdins face au numérique

C'est une réalité de plus en plus prégnante. Selon des chiffres de 2018, un quart des Français souffriraient "d'illectronisme". Autrement dit, ils se sentent complètement dépassés par l'utilisation d'internet, via un ordinateur ou un smartphone.

Selon une étude CSA publiée en 2018 donc, 23% des Français soit 11 millions de personnes disent ne pas être à l'aise avec le numérique. Un tiers d'entre eux a renoncé à entreprendre des démarches parce qu'il fallait utiliser le net.

Et parmi ce tiers de Français qui renonce parfois à des démarches à cause de l'utilisation d'internet, 32% font appel à un ami pour les aider quand il le faut. Et 15% font appel à un service d'aide informatique. Comme Roberte, 82 ans, habitante de Périgueux : "Je sais faire en principe beaucoup de choses, mais je me sous-estime beaucoup, et j'ai toujours peur de faire une fausse manip" dit-elle.

De nombreux centres sociaux en Dordogne proposent donc des aides à l'informatique. Ou des amicales laïques, comme à Chancelade, où Christian Labarre donne des cours d'informatique à des personnes âgées depuis maintenant 35 ans.

"C'est un public âgé, autour de 70 ans et plus qui suite à la demande des petits enfants s'équipe en matériel informatique pour faire des recherches sur internet. C'est aussi au niveau administratif. Faire des démarches, répondre aux mails qu'ils reçoivent. Tout cela est très délicat pour eux. Et comme tout est de plus en plus dématérialisé, ils sont très demandeurs. Il y a une vraie fracture. J'ai eu une dame une fois qui m'a dit je suis venue pour apprivoiser mon ordinateur" dit Christian Labarre.

En France, 58% des personnes qui "galèrent" le plus avec l'informatique ont plus de 70 ans.