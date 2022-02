"J'ai tout perdu mais j'ai sauvé le principal" : un Landais sort sa fille handicapée de leur maison en flammes

Loïc a les larmes dans la voix lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, ce jeudi 24 février, au petit matin, dans sa maison de Saint-Avit. La veille au soir, il couche comme d'habitude, sa fille handicapée. Carmen a 12 ans, et elle souffre d'une grave maladie neuromusculaire, a besoin de soins spécifiques et se déplace uniquement en fauteuil en roulant. Ce soir-là, celle-ci reçoit un ami pour fêter son anniversaire. Mais vers 5h du matin, il se réveille avec une sensation étrange.

"Je me suis réveillé en me sentant pas bien. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un danger, un grand danger". Une intuition qui a sûrement sauvé sa vie, ainsi que celles des deux enfants, car immédiatement, Loïc réagit. "J'ai foncé dans la chambre des enfants, et en sortant dans le couloir, j'ai vu un énorme nuage blanc et un nuage de plus en plus foncé, de la lumière crépitante et un bruit sourd. J'ai dit aux enfants 'Vous m'écoutez, tout va bien se passer, on y va'", raconte ce Landais.

"J'ai pris dans les bras Carmen et j'ai sauté par la fenêtre"

Le plus délicatement possible, il prend Carmen dans ses bras. Il faut dire qu'en juin dernier, sa fille, scolarisée au collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan, a subi une très lourde intervention au dos, qui a connu des complications. Elle a ainsi vécu plusieurs mois compliqués, douloureux, et cela faisait seulement quelques semaines qu'elle commençait enfin à se sentir mieux. "Je ne voulais surtout pas lui faire mal", explique Loïc.

"J'ai pris Carmen, j'ai sauté par la fenêtre comme j'ai pu, je me suis rattrapé, je me suis fait assez mal aux jambes, aux pieds mais j'ai réussi à tenir ma fille sans lui faire mal", décrit-il avec émotion. "Je l'ai posée sur une table dans le jardin", puis Loïc court alerter les voisins et récupérer son téléphone, resté dans la maison de 110m2 en flammes. Il installe ensuite Carmen sur le canapé de voisins, réveillés par les cris, et ressort attendre les pompiers. Il constate les dégâts, impuissant.

J'ai réalisé que ma vie, celle de ma fiancée et celle de ma fille partaient en fumée. — Loïc, habitant de Saint-Avit

"C'était très dur, les pompiers sont arrivés 20 minutes après. Le temps à attendre était insoutenable. J'ai réalisé que ma vie, celle de ma fiancée et celle de ma fille partaient en fumée. Je perdais le fauteuil de ma fille, d'une valeur de 33.000 euros, le lève-personne de ma fille, les sangles, les machines à respirer, le siège toilette de 3.000 euros... Mais j'ai commencé à me dire que j'avais sauvé le principal, les enfants", conclut Loïc, optimiste. "Donc je compte bien garder le cap et en sortir plus fort et plus épanoui", assure-t-il. La famille va se lancer dans un projet immobilier pour repartir du bon pied.

Une cagnotte en ligne

Toute la famille est pour l'instant relogée chez des proches. Le fauteuil de Carmen était assuré. Loïc espère donc avoir rapidement des réponses et des aides des assurances. Mais l'urgence est de trouver rapidement un fauteuil de transition pour que Carmen puisse se déplacer et vivre sa vie à peu près normalement. Un prestataire de services doit normalement proposer un fauteuil de prêt.

Une cagnotte en ligne a été ouverte par les proches de Loïc et de Carmen pourles aider à affronter cette épreuve et pour racheter tout le matériel nécessaire au bien-être de Carmen.