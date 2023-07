"J'ai tout perdu" : onze habitants du quartier Chilvert relogés après un incendie lors des émeutes à Poitiers

Façade calcinée, fenêtres explosées... Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin 2023, un immeuble situé dans la rue de Chilvert, à Poitiers, a été lourdement endommagé par un incendie, lors des violences urbaines en réaction à la mort de Nahel . Quatre appartements sont désormais inhabitables. Les occupants vont être relogés provisoirement.

"Les jeunes ont fait brûler un container et plusieurs voitures devant la résidence. J'avais un gros camion garé sous mes fenêtres. Les flammes ont fait péter le double vitrage", raconte Vanessa Texier. Elle habite le quartier depuis une quinzaine d'années. L'assistante maternelle et sa fille de 17 ans qui vit avec elle, ont été réveillées en pleine nuit, vers 2h du matin, par le craquement du verre avant l'explosion des fenêtres. Elles se sont réfugiées chez des voisins sans avoir le temps d'embarquer des affaires.

Le salon de Vanessa Texier a été noirci par les fumées. © Radio France - Irène Prigent

Situé au rez-de-chaussée, leur appartement a été très touché par l'incendie. À l'intérieur, si la cuisine et le salon ont été relativement épargnés, certaines pièces ont été ravagées, comme la chambre de Vanessa Texier. "Mon lit a cramé, tout comme les lits des enfants que je gardais. Les jouets, les livres, le babyphone...Il ne reste rien ! "

Dans l'une des chambres de l'assistante maternelle, tous les matelas ont brûlé dans l'incendie. © Radio France - Irène Prigent

La chambre de sa fille, elle aussi, est méconnaissable. La suie a tâché et intoxiqué de manière définitive tous les objets et vêtements présents dans la pièce. "Ma fille est une grande lectrice. Dans le placard, elle avait une collection de mangas. Tout est perdu ! "

Au moins 100.000 euros de dégâts

Pour le moment, le coût exact des dégâts dans l'appartement de Vanessa Texier n'est pas encore connu. "Il doit en avoir au moins pour 100.000 euros", estime-t-elle. Heureusement que l'on a l'assurance. Il faut se dire que ce n'est que matériel." Quelques jours après l'incendie, elle et sa fille ont toujours du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. "Heureusement, certains voisins ont été très solidaires. Dès qu'ils me voient, ils demandent si j'ai besoin de quelque chose. Cela fait du bien de se sentir soutenue", explique Vanessa.

Depuis vendredi, le bailleur social Ekidom se charge de trouver des hébergements provisoires aux familles touchées. Vanessa Texier va pouvoir loger dans un T4 situé dans la même résidence, rue de Chilvert. Elle pourra ainsi continuer ses activités d'assistante maternelle à domicile, avec les enfants qu'elle garde habituellement dans le quartier.

Mais les locataires devront attendre plusieurs mois avant de retourner dans leur logement sinistré, prévient Aurélien Luzi, directeur de territoire à Ekidom. "Il faut compter un délai de six mois, le temps du passage des assurances et des experts, puis la commande des matériaux et la réalisation des travaux. On peut imaginer un retour des familles à partir du mois de décembre 2023".