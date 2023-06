"J'ai un problème dans ma tête " : deux ans et quatre mois de prison ferme pour le pyromane de Bressuire

La sentence est tombée pour le pyromane de Bressuire, jugé en comparution immédiate ce lundi 12 juin 2023 au tribunal correctionnel de Niort. L'homme de 30 ans, originaire de Brest, a été condamné à deux ans de prison ferme, et à la révocation d’un sursis de quatre mois. Accusé d'être à l'origine de plusieurs incendies à Bressuire , il va donc devoir passer 28 mois derrière les barreaux.

Après avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants, il avait déclenché sept incendies dans le quartier Valette, dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Quatre voitures avaient brûlé. Mais ce n'est pas tout. Après son interpellation par les gendarmes, le trentenaire a aussi avoué avoir mis le feu à une dizaine de containeurs, à deux reprises, fin mai et début juin. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires et encourait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

"Cela aurait pu être destructeur en termes de vie humaine", rappelle la procureure. L'un des incendies a en effet touché la façade d'une maison. Les personnes se trouvant à l'intérieur s'étaient réveillées à temps et le feu ne s'était pas propagé à l'intérieur du logement. Interrogé sur son "comportement dangereux", l'homme se braque, mais il admet les faits, et reconnaît la gravité de ses actes. Le trentenaire travaillait dans une pizzeria au moment des faits. "J'ai pété les plombs", explique-t-il devant le tribunal. J'ai un problème dans ma tête."

"Quelqu'un de malade"

Les conclusions de l'expertise psychologique (réalisée après son interpellation) ont joué un rôle déterminant dans le procès. Le prévenu souffre en effet de plusieurs troubles entraînant "une altération de son discernement". Il n'était pas vraiment "conscient de ces actes".

C'est "quelqu'un de malade", insiste son avocat, maître Martinez. Il évoque le passé difficile du prévenu. Délaissé par son père et par sa mère depuis l'enfance, placé en foyer à l'âge de 10 ans, il souffre aujourd'hui d'une vraie "carence affective", d'un "état dépressif" et d'une "tendance à l'autodestruction". L'avocat précise d'ailleurs que son client n'est pas vraiment un pyromane. Il ne prend pas plaisir à observer les flammes. "Il imagine que c’est lui qui brûle quand il fait ça".

L’audience pour les dommages et les intérêts des parties civiles a été renvoyée au 10 novembre prochain (les montants des préjudices n'ont pas tous été chiffrés pour le moment). Une victime a toutefois été indemnisée dès cette audience, à hauteur de 1.100 euros. Sa voiture avait brûlé à Bressuire dans la nuit du 7 au 8 juin 2023.