« J’ai une crainte en passant sous les ponts du périphérique de Caen» - un automobiliste visé par des jets de projectile

Plusieurs automobilistes ont subi des jets de projectiles sur le périphérique de Caen dans la nuit de vendredi à samedi. Des objets lourds lancés d’un pont sur le tronçon Nord de la rocade. Témoignage de l’une des victimes, encore choquée et de surcroît privé de véhicule.

Caen, France

Au moins 3 automobilistes ont subi la même mésaventure dans la nuit du 16 au 17 août. Des jets de projectiles sur leurs voitures en passant sous un pont à l’approche du CHU. Parmi les victimes : Cédric, 30 ans, surpris par la brutalité de l’événement. « Il était deux heures du matin, je rentrais de mon travail. Et j’ai senti un impact, provoqué par une sorte de parpaing ou de bloc de goudron ! Un sacré choc quand on roule au calme dans sa voiture sur le périph quasi désert ! ». Le projectile est tombé sur le capot, endommageant plusieurs pièces mécaniques. Malgré la surprise provoquée par l’impact, Cédric a pu garder le contrôle de sa voiture et poursuivre jusqu'à la sortie suivante.

Son véhicule est pour l'instant inutilisable dans l'attente d'une expertise. Mais le trentenaire doit continuer à circuler pour aller au travail. Il se débrouille en empruntant des voitures dans son entourage. Et il passe toujours sur le périphérique…. mais avec appréhension, toujours marqué par l’épisode de samedi dernier. « Ce n’est plus pareil. Quand je rentre de nuit j’ai une crainte. J’essaie de regarder sur les ponts pour voir s’il y a du monde ! Eux ils ont peut-être pris ça pour un amusement. Mais ils ne se rendent pas compte que les conséquences peuvent être dramatiques ». Un autre automobiliste visé doit sans doute avoir le même sentiment : le bloc lancé d'un pont a traversé le pare-brise pour tomber sur le siège passager. Heureusement ce conducteur était seul à l'avant !

La police de Caen recherche toujours les auteurs de ces jets de projectiles depuis un pont. Ils risquent jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui.