"J'ai voulu lutter contre la désertification médicale" : le maire de Grand Fort Philippe condamné en justice

Sony Clinquart se dit "choqué" par la condamnation prononcée par le tribunal de Dunkerque pour détournement de fonds ce lundi, "oui j'ai été maladroit mais pas malhonnête". Il écope de six mois de prison avec sursis, 5.000€ d'amende et trois ans d'inéligibilité ; encore plus problématique pour ce travailleur social à temps partiel : la condamnation sera inscrite dans son casier judiciaire, il ne pourra plus exercer son métier.

"Ce qui prédomine c'est la santé publique" - Sony Clinquart maire de Grand Fort Philippe

Le maire de Grand Fort Philippe, 5.000 habitants près de Dunkerque, a voulu - à sa manière - "lutter contre la désertification médicale". Dans les années 2010, la commune est passée de 12 à 3 médecins ; pour conserver les 3 généralistes, Sony Clinquart a imaginé un montage osé....mais illégal. A la création de la maison médicale en 2017, la municipalité a embauché 2 secrétaires médicales d'abord en employées contractuelles puis comme fonctionnaires territoriales, et elles ont été mises à disposition des 3 médecins.

Malgré les signalements du sous-préfet et des impôts, l'absence d'appel d'offres, Sony Clinquart est passé en force. "Toutes les communes de France et de Navarre sont frappées par la désertification médicales et nous à Grand Fort Philippe on a pris le problème à bras le corps, ce qui prédomine c'est la santé publique des habitants"

"Je ne regrette pas"

Sony Clinquart ne regrette rien, "oui j'assume, il fallait continuer à offrir un service aux habitants et aux médecins et aujourd'hui la maison médicale tourne". Il n'a pas touché un seul centime dans l'opération, le tribunal de Dunkerque a d'ailleurs reconnu qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel, ni d'intérêt personnel mais le procureur a pointé du doigt lors de l'audience le 21 septembre, l'utilisation de l'argent public pour une activité privée.

Le maire de Grand Fort Philippe a bien fait marche arrière en 2018, les 2 secrétaires médicales sont devenues salariés de la fonction publique et ont été réintégrées à la mairie, mais trop tard pour la justice.

Sony Clinquart fait appel

Sony Clinquart qui pourrait tout perdre et notamment son fauteuil de maire annonce sur France Bleu Nord qu'il fait appel de la condamnation qu'il "n'accepte pas". Il devrait donc rester en poste. Les 3 médecins de la maison médicale ont écopé de 5.000€ d'amende et l'association Anticor obtient un euro symbolique de dommages et intérêts. L'opposition municipale qui s'était constituée partie civile est elle, déboutée.