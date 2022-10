"J'ai vraiment honte" : un jeune homme tente d'imposer une relation sexuelle à sa demi-soeur de 11 ans

C'est l'histoire d'un garçon qui ne sait pas ce qui lui passe par la tête ce jour-là. Nous sommes au coeur de l'été 2021. Sa demi-soeur, placée en famille d'accueil, est avec lui dans un camping et confie qu'il tente de la toucher, de lui imposer une relation sexuelle. Il lui envoie des photos de son sexe, lui demande de faire pareil. Une attitude oppressante dira plus tard la gamine de 11 ans qui a eu peur.

Mais pourquoi ? "Je ne sais pas", Une pulsion ? "Non" explique le jeune homme, penaud, embarrassé, qui a eu cette idée, malsaine, juste parce qu'il trouve sa demi-soeur jolie. "J'ai vraiment honte" dit-il et on passe à l'affaire suivante qui l'implique, toujours avec une mineure. Elle a 14 ans. C'est sa petite amie. Une relation consentie assurent les deux amants. La mère de l'adolescente est aussi là, poursuivie pour ne pas avoir suffisamment protégé sa fille, 14 ans. Et cette femme, au courant de ce qui se passait dans sa maison, apprend que les relations sexuelles à cet âge avec un majeur sont punies par la loi.

Le jeune homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Son nom apparaitra au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans la seconde affaire, la mère de famille a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis avec sursis.