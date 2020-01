"J'ai vu l'immeuble en flammes et j'ai hurlé" : les habitants de la Beaujoire à Nantes choqués par un incendie

A Nantes, les habitants du quartier de la Beaujoire étaient choqués, lundi 20 janvier, après un incendie qui s'est déclenché dimanche dans un immeuble. Plus de 200 personnes ont été évacuées avant de pouvoir réintégrer leur logement quelques heures plus tard. On ne connaît pas les causes du feu.

Les habitants du quartier de la Beaujoire, à Nantes, étaient encore sous le choc lundi 20 janvier après un incendie qui a touché un immeuble. Une explosion s'est produite vers 18h30, au 5e étage de la tour qui en compte 15, directement suivie d'un feu. Les 3e et 5e étages ont été les plus touchés par les flammes. L'intégralité des résidents (soit 220 personnes) ont été évacués le soir même et accueillis au centre d'aide du quartier Halvèque. Onze personnes ont été transportées à l'hôpital de Nantes et cinq familles relogées. Les autres locataires ont pu regagner leur logement dans la soirée. Lundi 20 janvier au matin, ils étaient toujours privés d'électricité.

J'ai entendu du bruit au-dessus, comme un bruit de bagarre

Sous le soleil du lundi matin, la façade en partie calcinée de l'immeuble est bien visible. Certains balcons des 3e et 5e étages ont littéralement fondu sous la chaleur des flammes. Quand on monte les escaliers de l'immeuble, l'odeur de brûlé prend à la gorge. "J'ai entendu du bruit au-dessus, comme un bruit de bagarre", raconte Didier, locataire du 4e étage depuis 35 ans. "Et après les flammes se sont déclenchées." Il met alors sa femme - qui est sous oxygène - à l'abri sur le palier. Pendant ce temps, Thomas, leur petit-fils de 27 ans, accourt : "Je suis arrivée au milieu des tours, j'ai vu que l'immeuble était en flammes et j'ai hurlé", se souvient le jeune homme, qui a été alerté par sa cousine. "Les 3e et 5e étages étaient en feu. Au 4e, il y avait ma mamie, intacte au début mais les flammes prenaient vite." L'émotion est encore vive chez le jeune homme.

Un immeuble du quartier de la Beaujoire à Nantes (Loire-Atlantique) a été touché par une explosion, immédiatement suivie d'un incendie, dimanche 19 janvier. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Ses grands-parents sont finalement évacués par les pompiers. Elle est emmenée à l'hôpital, lui dans la salle municipale mise à disposition pour les 220 locataires de l'immeuble. En fin de soirée, Didier et tous les autres locataires peuvent regagner leur logement, sauf cinq familles qui sont relogées par La Nantaise d'habitation (l'organisme HLM à qui appartient le bâtiment).

Toujours pas d'électricité dans les appartements

Ce lundi matin, l'électricité n'était toujours pas rétablie dans l'immeuble. "Il faut pour cela sécher les gaines techniques", explique Charlotte de Surville, directrice du patrimoine à La Nantaise d'habitation. "Je ne peux pas donner de délais, on essaie de gérer dans la journée mais il faut voir si ça sèche bien", a-t-elle détaillé. Seule certitude : les logements les plus touchés ne seront pas réinvestis tout de suite : "Pour le logement sinistré, ça va prendre énormément de temps parce qu'il est très abîmé."

Téléphone à la main, les occupants des autres bâtiments HLM alentours prennent des photos des dégâts et échangent entre eux. Certains sont inquiets pour leur propre sécurité. "Ça me fait peur maintenant. Ça peut aussi nous arriver à nous", s'angoisse ainsi Floriane, qui habite l'immeuble d'en face depuis cinq ans et a assisté à l'incendie. "Comment réagirait-on dans le mouvement de foule ?", s'interroge la jeune femme. La jeune femme n'exclut pas de déménager, rappelant qu'il s'agit du troisième incendie dans les bâtiments voisins du sien en quelques semaines, même s'il n'existe pas forcément de lien entre ces différents sinistres.