"J'ai vu la mort" : nouvelle agression d'un chauffeur de bus, cette fois à Hendaye

C'est une énième agression sur le réseau Txik-Txak. Un mois à peine après celle d'une conductrice le 14 juillet dernier, de nouveaux faits de violences envers un chauffeur ont été signalés. Hicham, 39 ans, est conducteur depuis deux ans dans l'agglomération Pays basque. Vendredi 18 août, il conduisait de nuit sur la ligne 3, qui relie Bayonne à Hendaye. Vers 22h30, à l'arrêt Béhobie, deux jeunes hommes sont montés dans son bus avec de la nourriture. Il leur a demandé de ne pas manger dans son véhicule, comme le prévoit la loi.

"On est dans un monde de malade"

Les deux individus se sont alors énervés, l'ont insulté, puis s'en sont pris physiquement à lui. "J'avais arrêté le bus le temps de prévenir la police. Ils ont essayé de forcer les portes arrière. Je suis intervenu et ils m'ont donné des coups de poings. L'un d'eux est arrivé par derrière et m'a étranglé", raconte Hicham, traumatisé.

"Je leur ai répété de me lâcher. J'ai vu la mort. Je me suis dit qu'on était dans un monde de malade". Choqué, Hicham a été transporté à l'hôpital dans lequel il est resté "jusqu'à 4h du matin". Souffrant de contusions au visage et au genou, il s'est vu prescrire deux jours d'incapacité totale de travail.

Bientôt une radio dans les bus

Reprendre son emploi s'annonce compliqué. "Je réfléchis à démissionner, parce que c'est la deuxième fois que je me fais agresser." Il dénonce le manque de protection des chauffeurs sur cette ligne. "On n'a pas de sécurité, il n'y a pas de caméras. Ça fait peur, sur cette ligne".

De son côté, le directeur de Transdev, Marc Sy, assure pourtant que des mesures vont être mises en place pour sécuriser les lignes. "Les dispositifs avancent, on va pouvoir mieux suivre les chauffeurs. On pourra notamment avoir des contacts radio avec les conducteurs pour avoir des informations en direct et réagir plus rapidement."