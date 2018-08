Laval, France

Les pompiers ont sorti un corps de la rivière la Mayenne, au niveau du Pont de l'Europe ce mercredi après-midi. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'année. Le corps a été vu flottant sur l'eau par un couple qui se promenait square de Boston. Ce couple a prévenu les secours dans la foulée. Une découverte macabre devant malheureusement beaucoup d'enfants, venus profiter de Laval plage en ce moment.

"Moi j'ai vu le corps debout dans la Mayenne. Des bulles ressortaient de l'eau. Il était comme frigorifié et droit dans l'eau, c'était bizarre. Et quand les secours l'ont sorti de l'eau, il ne bougeait plus. Je l'ai vu à côté des escaliers près du pont de l'Europe. C'est un peu traumatisant raconte Imène 14 ans, qui se promenait avec deux copines.

Une autopsie va être pratiquée dans les prochaines heures pour connaitre les causes du décès. Une enquête est ouverte par le commissariat de Laval.