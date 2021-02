"On a cru que notre maison nous tombait dessus" : le choc après l'explosion quartier des Chartrons à Bordeaux

"On a cru que notre maison nous tombait dessus." Michelle habite à "50 mètres à vol d'oiseau" du dramatique accident qui s'est produit ce 6 février, vers 8h du matin, dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Une explosion a soufflé un garage et un immeuble de deux étages situés au 66 rue Borie. "Il y a eu comme un souffle, de la poussière de pierre partout", raconte Michelle, "et ce grand silence ensuite. Tout le monde s'est mis à la fenêtre, on a tout de suite compris que c'était très grave."

En effet, un homme de 89 ans, dont le pronostic vital est engagé, a été hospitalisé au CHU de Bordeaux après l'explosion. Sa compagne est toujours activement recherchée sous les décombres. Onze autres habitants d'immeubles voisins, dont Mariem, ont dû être évacués par les pompiers. "On était en train de préparer nos sacs pour partir, comme c'est le premier jour des vacances. C'est là que ma fille a hurlé, qu'on a entendu une énorme explosion, comme un tremblement de terre", explique cette mère de famille bordelaise. Ça a fait un trou dans le mur, le flippe !"

"Un gros champignon de fumée noire"

Quelques minutes plus tard, Mariem a alors entendu les pompiers "frapper très fort à la porte, nous dire de prendre quelques papiers et partir." Elle a seulement emporté son livret de famille et les passeports, et est depuis relogée chez des amis.

Ca a fait un trou dans le mur, le flippe! Mariem, voisine de l'immeuble touché par l'explosion

La déflagration au 66 rue Borie a été vue et entendue dans une grande partie du quartier des Chartrons. Paul habite à cinq minutes à pied du lieu du drame. "Je regardais par la fenêtre, et là j'ai vu un gros champignon de fumée noire", raconte ce jeune garçon de 12 ans. "Je voyais des éclats du toit qui volaient, c'était assez choquant." Si la piste d'une explosion due au gaz est privilégiée, l'origine exacte de la déflagration reste pour l'heure inconnue. Une enquête a été ouverte pour le déterminer.