"J'avais confiance en la justice" : la colère des mères de fillettes agressées sexuellement

La colère était palpable jeudi 29 juin au tribunal correctionnel de Nantes. Des mères sont sorties en pleurs de la salle d'audience après le jugement concernant les agressions sexuelles de leurs petites filles. Douze fillettes âgées alors de 3 à 6 ans, agressées sexuellement par un animateur de centre de loisirs de La Roche-sur-Yon en 2017. Jugé un mois plus tôt à Nantes , cet homme de 32 ans a été condamné ce jeudi à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans ferme.

ⓘ Publicité

Sous bracelet électronique

Ayant déjà purgé un an en détention provisoire, il lui reste donc un an de prison qu'il pourra faire sous bracelet électronique. "Il pourra les travailler comme tout le monde. Il pourra avoir des petits moments de loisir, comme tout le monde..., lâche avec colère Mélanie, maman de l'une des victimes. Je me dis qu'on laisse faire la justice et au final, après tant d'années d'attente, on se retrouve avec cette sentence. Je suis déçue. J'avais confiance en la justice. C'est ce qui nous a aidés à tenir tenir pendant ces six ans. Parce qu'on s'est dit que ça allait forcément payer et que qu'on ne laisserait pas un individu dangereux comme ça dans la nature."

loading

Lors de son procès, le prévenu a nié les faits, reconnaissant seulement avoir caressé les collants des enfants, par fétichisme. Le tribunal prononce également une obligation de soin, l'interdiction d'approcher les victimes et de pratiquer une activité en contact avec des enfants.