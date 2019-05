"J'en ai plein la tête, je souffre trop", les derniers mots de Jean-Marc, ancien technicien France Télécom de Longwy

Le procès France Télécom s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Sept anciens dirigeants, dont l'ex-PDG Didier Lombard, sont jugés pour harcèlement moral et complicité. Parmi les parties civile, l'épouse et le fils d'un ancien technicien de Longwy qui s'est suicidé en 2008.

Longwy, France

C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Celui de sept anciens dirigeants de France Télécom, jugés dix ans après une vague de 35 suicides dans l'entreprise. France Télécom avait mis en place deux programmes de restructuration : NEXT et Act, avec un objectif de 22.000 départs sur 120.000 salariés. 10.000 personnes devaient aussi changer de poste. A l'occasion de ce procès,167 parties civiles veulent se faire entendre. C'est le cas de l'épouse et le fils d'un ancien technicien de Longwy qui s'est suicidé dans la nuit du 3 au 4 mai 2008 à la frontière belge.

"Un bon technicien"

Jean-Marc était un bon technicien, il entre à France Télécom en 1978 sur concours, il est muté à Longwy en 1979 pour réparer les lignes analogiques. Pendant 30 ans, il partage ses deux passions : son travail de "lignard" et la pêche. En novembre 2007, il comprend par des bruits de couloir que son métier est menacé, qu'il va devoir se reconvertir dans le numérique, "lui qui ne maîtrise ni les ordinateurs, ni internet" dit son fils devant les enquêteurs.

Jean-Marc accepte des formations mais il angoisse. Selon les syndicats interrogés durant les investigations, "_il craint de ne pas être à la hauteur devant les clients_, il craint d'être muté dans une plateforme téléphonique"

Manque d'accompagnement

Les syndicats estime que Jean-Marc n'a pas été accompagné par France Télécom. L'entreprise dit de son côté que le salarié n'a jamais parlé de son mal être à sa hiérarchie. L'opérateur rappelle que rien n'a été imposé : "ce job existe toujours aujourd'hui". Faux, dénonce un collègue de Jean-Marc : "Je peux vous dire qu'il n'a pas eu le choix"

Bernard Pillou s’est jeté d’un viaduc.

Jean-Marc Regnier s’est tué par balle.

Patrick Rolland s’est pendu

Jean-Paul Rouanet s’est jeté d’un pont d’autoroute. » — AuPalais (@palais_au) May 5, 2019

"J'en ai plein la tête, je souffre trop"

Le 29 avril 2008, Jean-Marc est arrêté par son médecin pour "stress professionnel, angoisse et insomnie". Un de ses collègues raconte qu'il "était angoissé par la nouveauté, il a rapidement perdu pied". Quelques jours plus tard, dans la nuit du 3 au 4 mai 2008, il se suicide avec une arme à feu près de Longwy à la frontière belge.

Il laisse une lettre à sa femme et son fils : "J'en ai plein la tête, je souffre trop". Jean-Marc était à cinq ans de la retraite. Il avait 48 ans.

à lire aussi Suicides à France Télécom : ouverture du procès ce lundi

Le procès fleuve des dirigeants de France Télécom doit durer jusqu'au 12 juillet.