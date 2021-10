10 ans après un accident pendant une manifestation à Lyon, la vie de deux stéphanoises toujours bouleversée

Il y a un dix ans, Catherine et Valérie, deux infirmières stéphanoises manifestaient à Lyon. Un mouvement de foule les avait fait chuter de 5,60 mètres dans une fosse. Dix ans après, les procédures judiciaires lancées ne sont pas terminées.

Catherine, l'une des deux victimes, et son mari

Cela fait 10 ans, jour pour jour, que deux Stéphanoises ont été victimes d'un terrible accident. Le 6 Octobre 2011, Catherine et Valérie, employées de la clinique mutualiste de St-Etienne, sont grièvement blessées dans une manifestation à Lyon, à la Cité Internationale. Suite à une charge des CRS, elles reculent et marchent sur une grille d’aération au-dessus des locaux du Centre des congrès. Celle-ci cède et les deux femmes font une chute de 5 mètres 60.

Catherine souffre de 22 fractures après l'accident. Valérie, de son côté, en ressort avec un traumatisme crânien et de multiples fractures à la colonne vertébrale. Elle est aujourd'hui lourdement handicapé et est en fauteuil roulant. "J'en ai tellement marre que je préfère partir, ailleurs, plutôt que de vivre", lâche-t-elle. Derrière cette terrible confession se cache une grande lassitude par rapport à cet accident qui la poursuit, tout le temps, dans son quotidien : "Avec tous les scanners que j'ai dû passer, tous les papiers que je dois gérer, c'est impossible pour moi d'oublier et passer à autre chose".

Deux procédures judicaires, devant les tribunaux administratifs et correctionnels de Lyon, ont été lancées après l'accident. Si la ville de Lyon a été reconnue responsable de l'accident, ces procédures ne sont pas terminées même dix ans après. "C'est un délai qui n'est pas admissible. Cela s'explique, peut-être, par un sous équipement de notre appareil judiciaire. Il n'y a pas assez de magistrats en France. Cela ne peut pas perdurer, c'est un scandale démocratique", explique maître Thiebault, l'ex-avocate de Catherine et Valérie.