"J'en porterai le poids chaque jour" : un habitant de Dordogne condamné pour un accident mortel sur la route

L'homme a une carrure massive, le visage bonhomme mais à la barre, il est recroquevillé. Oui, ce soir là, il a bu six verres de vin au restaurant, avec sa femme et son fils. Oui, il a pris le volant, et oui, souvent, il roule trop vite. 136 km/h, ce soir-là sur la départementale à Lamonzie-Montastruc. Il s'assoupit, la voiture dérive sur la voie d'en face et c'est quand sa femme crie : "Attention le scooter !" qu'il rouvre les yeux. Trop tard. Nous sommes le 16 juillet 2021, il est environ 23 heures, il vient de tuer Matthieu, un jeune homme de 20 ans qui arrivait en face.

136 km/h sur une route à 80

Le patron d'hôtel-restaurant de 53 ans était jugé ce mardi 25 octobre devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour "homicide involontaire". A la barre, il n'ose pas regarder derrière lui, tous ces yeux rouges de larmes et de colère, toute la famille de Matthieu, ses soeurs, sa compagne. Elles racontent les lampes torche des gendarmes dans la nuit, la route pour aller l'annoncer aux parents, la main, et seulement la main qu'ils ont pu serrer du corps du défunt. Le reste était trop abimé.

Là, on ne peut pas parler de fatalité

- le procureur

"D'habitude, dans ces dossiers d'homicide involontaire, on parle de fatalité, de ces accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Là, on ne peut pas parler de fatalité", tonne Clément Jacquet, le procureur, qui pointe l'alcool, et la vitesse, 56 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le prévenu cache ses larmes dans ses gros doigts. 20 ans, l'âge de Matthieu, c'est à peu près l'âge de son fils. "Ce que j'ai fait", il le dit dans un souffle, "j'en porterai le poids tous les jours".

"Il y a deux familles dans cette salle"

Le parquet requiert deux ans de prison ferme, et trois ans avec sursis. Deux ans ferme, ça veut dire mandat de dépôt, donc dormir en prison après l'audience. "Il y a deux familles dans cette salle", souligne l'avocat du prévenu, Me Grégoire Mouly : "Il y a une famille dans la douleur, et une autre qui se sent responsable. Je ne vois pas en quoi la détruire va aider à réparer quoi que ce soit".

En attendant la décision des juges, le prévenu est seul sur le banc, à triturer un mouchoir en papier trempé de larmes. Sa femme le rejoint, elle pose sa tête sur la poitrine de son mari. Le tribunal condamne le quinquagénaire à un an de prison ferme aménageable, et quatre ans de prison avec sursis probatoire. L'homme voit son permis de conduire annulé, il n'aura pas le droit de le repasser pendant trois ans.