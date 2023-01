"J'en tremble encore" : la maman du bébé violenté à Cenon se confie

Le père qui a suspendu son bébé de quatre mois avec une corde autour du cou sera jugé le 2 février prochain. Il a demandé un délai pour préparer sa défense ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il est placé, dans l’intervalle, sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour violence volontaire sur mineur avec deux circonstances aggravantes : l'arme, à savoir la corde, et l'âge du bébé. Le ministère public fera la demande pendant l'audience du mois prochain de retenir également la violence "par ascendant" pour pouvoir lui retirer son autorité parentale.

ⓘ Publicité

La maman du bébé, Ramush, était encore sous le choc au tribunal après l'épisode traumatisant. Elle s’est confiée sur le déroulé des faits : "J’étais à la mairie de la Morlette, mardi, pour faire la carte d’identité et le passeport du petit et quand je l’ai vu arriver, c’est peut-être l’instinct maternel mais j’ai su direct qu’il allait faire du mal au petit". La femme au regard triste montre ses mains : "Regardez, j’en tremble encore quand j’en parle. C'est allé tellement vite, j’ai toujours les images dans la tête, je suis choquée, choquée. Mon bébé est en vie, on l’a sauvé, mais c’est dur !" Des personnes qui étaient à la mairie se sont interposées pour retenir l’homme et lui retirer le bébé. Parmi eux, Madjid, qui s’est constitué partie civile : "J’ai vu le petit avec la corde et elle disait « il va tuer le petit » alors j’ai attrapé le mec et on a sorti le bébé."

loading

Ramush voulait aussi confirmer pendant l’audience que son ex-compagnon restera bien sous surveillance : "J'espère qu'il sera condamné, lâche-t-elle, sinon, moi je serai en danger, mes enfants seront en danger, le petit sera en danger. Tant qu’il est là, on sera en danger !".