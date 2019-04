Une mère jugée pour avoir tenté de tuer son enfant à Montpellier : "J'espère qu'un jour mon fils me pardonnera"

Montpellier, France

Elle a pris la parole dès le début de son procès lundi devant la cour d'assises de l'Hérault, cette maman qui a tenté de tuer son fils de 9 ans en décembre 2015 à Montpellier, quatre jours après Noël. "Ce que j'ai fait est horrible." Lilas Belkaïd est une femme pas très grande, à l'allure sportive, cheveux très courts et lunettes rondes. Très vite, elle éclate en sanglots. "La seule chose que j'espère, dit-elle, c'est qu'un jour mon fils me pardonne. Même s'il ne veut plus jamais me parler".

Son fils, Stéphane*, dont elle avait la garde. Elle n'a plus de contact avec lui depuis la nuit du drame. Elle veut juste qu'il grandisse bien et il lui manque.

"Tous ces mélanges ont déboussolé mon cerveau."

"Mais pourquoi avoir voulu le tuer ?", demande le président de la cour d'assises. "Je pensais qu'il était malade comme moi. Et je considérais qu'il ne pouvait pas rester seul, sans moi." Car cette nuit là, Lilas avait prévu de se suicider. Bipolaire, elle prenait un traitement. Des médicaments, mais aussi de l'alcool et de la drogue. "Tout ce mélange, dit elle, ça a déboussolé mon cerveau". Alors elle a frappé l'enfant plusieurs fois à la tête avec un bâton alors qu'il dormait. Ensuite elle a voulu se suicider avec une fourchette à viande.

"C'est extrêmement rare de juger une mère qui porte atteinte à son enfant", fait remarquer le président en rappelant qu'une tentative d'infanticide peut être punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

"Après le traumatisme crânien, il faut soigner le traumatisme émotionnel, mon fils est très très mal."

Il était prévu que le petit garçon assiste au procès, mais il a tellement redouté ce moment que, finalement, il a dû être hospitalisé. "Mon combat c'est la santé de mon fils. Y a eu la rééducation, les soins intensifs, et maintenant ce sont les allers-retours en psychiatrie. Y a eu le traumatisme crânien, mais maintenant il faut soigner le traumatisme émotionnel. Il est très très mal" explique Kevin Rateau, le père de Stéphane*

"Elle pensait que le monde étant insupportable pour elle, il l'était aussi pour son fils, une forme de suicide altruiste."

De son côté l'avocat de la maman, Maître Mickaël Corbier, va tenter d'expliquer aux jurés la notion de suicide altruiste. "Elle pense qu'elle est dans un situation que la mort est un sort plus enviable que la vie, elle pense que le monde est insupportable pour elle-même et donc pour son fils aussi. Elle décide donc de partir avec lui. Par chance, elle rate son suicide et la mort de son fils puisque tous les deux sont en vie aujourd'hui. Mais il y a évidemment une blessure psychologique terrible pour cet enfant parce qu'il va devoir continuer de vivre avec l'idée que sa propre mère a tenté de le tuer."

Le procès doit durer quatre jours. Verdict attendu jeudi.



* Il s'agit d'un prénom d'emprunt