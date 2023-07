"J'étais au mauvais endroit au mauvais moment", un homme de 23 ans relaxé pour le vol d'un bar-tabac à Laval

Un Lavallois de 23 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi 3 juillet par le tribunal judiciaire de Laval. La justice le soupçonnait d'avoir participé à un vol dans le bar-tabac, Le Cyrano, dans la nuit de jeudi 29 juin au vendredi 30 juin, dans le quartier des Fourches. Le jeune homme a été relaxé, sa version des faits a convaincu le tribunal : "J'étais au mauvais endroit au mauvais moment", a-t-il insisté à de nombreuses reprises pendant l'audience.

ⓘ Publicité

"L'injustice, on n'en veut pas"

Cette nuit-là, le prévenu enchaîne les parties de poker avec une bande de copains, dans le quartier des Fourches. Vers 3 heures du matin, il se rend compte qu'il n'a plus de cigarettes. Pour en récupérer, il donne rendez-vous à un ami en bas d'un immeuble, situé à quelques mètres de ce bar-tabac. Des policiers alertés pour le vol passent dans la rue à ce moment-là, ils sont formels : ils ont vu un homme sortir du commerce cambriolé avec un carton dans les bras. Ils se lancent dans une course poursuite, le jeune homme de 23 ans est interpellé.

Le prévenu conteste tous les faits qui lui sont reprochés. "On ne me voit pas sur les caméras de surveillance", insiste-t-il. Sa version est confirmée par le gérant du bar tabac lui-même, présent au procès. Sur les vidéos, on voit cinq individus encagoulés mais vu leur corpulence, ce n'est pas le prévenu. Pourquoi a-t-il couru alors en voyant les policiers ? "Par peur de la police vu ce qui se passe actuellement", répond le jeune de 23 ans. Son interpellation a eu lieu dans un contexte tendu lié aux violences urbaines. Le jeune homme affirme que les policiers ont "préféré trouver un bouc émissaire".

Le prévenu raconte avoir passé "les 4 jours les plus douloureux de [sa] vie" : il a enchaîné 37 heures de garde à vue puis a été placé deux jours en détention provisoire à la prison de Laval. Avant les délibérations, son avocate a appelé le tribunal à ne pas commettre d'injustice. "Le contexte actuel ne doit pas influencer votre décision. Il y a des jeunes ici ... L'injustice, on n'en veut pas", souligne-t-elle. À l'annonce de la relaxe, des applaudissements des proches et des amis du prévenu ont retenti dans la salle d'audience. Le tribunal judiciaire de Laval n'a donc pas suivi la peine requise par le parquet : six mois de prison ferme avec un maintien en détention.

Un des gérants du bar-tabac estime le préjudice du cambriolage à 20.000 euros : des cigarettes ont été volées, mais le système d'alarme a également été endommagé.