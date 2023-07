"J'étais chez moi et le toit de ma maison s'est envolé", un habitant de Pfetterhouse témoigne après les orages

De violents orages ont touché l'Alsace ce mardi soir. Le Haut-Rhin était en vigilance rouge aux orages entre 18h et 22h . Comme tous les habitants du département, Charles et son épouse ont reçu un message pour leur dire de rester chez eux. Ces habitants de Pfetterhouse, village du sud du Haut-Rhin à la frontière Suisse ont suivi les conseils en fermant tout et en baissant les volets.

"On a cru que c'était la fin du monde. Quand vous êtes chez vous et que tout le toit de la maison s'envole et qu'il pleut partout dedans, ça fait drôle", explique Charles sur France Bleu Alsace "quand vous êtes dedans, c'est encore pire, les pompiers étaient chez moi jusqu'à 2 heures du matin pour tenter de boucher les trous. Même les volets des velux ont été emportés".

Des arbres arrachés

D'après Charles, une partie seulement du village de Pfetterhouse a été touché. "La maison de mon voisin n'a rien mais il y a près de 800 tuiles de la grange qui se sont envolées. Au moment de l'orage les arbres se sont pliés, il y a des arbres de 80 ans qui ont été arrachés". Un petit hangar se serait même déplacé sur 300 mètres sur la route, rapporte Charles sur France Bleu Alsace

Des tuiles d'une grange emportés à Pfetterhouse © Radio France - Patrick Genthon

Une maison sinistrée à Pfetterhouse après les violents orages © Radio France - Patrick Genthon