"J'étais incapable de tenir sur mes jambes" : une étudiante raconte avoir été droguée en discothèque à Rennes

Pauline* a encore du mal à parler de sa nuit du 28 au 29 octobre 2021. La jeune femme de 18 ans, qui souhaite garder l'anonymat, est étudiante à Rennes depuis la rentrée. Plusieurs semaines après avoir échappé, selon elle, à une tentative d'agression après avoir été droguée à son insu dans une discothèque du centre ville, Pauline a envoyé son témoignage au compte Instagram "Balance ton Bar Rennes". qui dénombre déjà 45 000 abonnés. Le compte, qui se revendique du mouvement #BalanceTonBar, lancé il y a une semaine, prend l'exemple de comptes existant pour les villes de Bruxelles, Paris, Lille ou Montpellier. Cette étudiante a accepté de témoigner pour France Bleu Armorique.

"Trou noir total"

Les souvenirs sont flous, pour Pauline. Elle garde en mémoire un début de soirée classique, avant d'aller avec une amie dans une discothèque du centre-ville. "Avant d'y aller, j'avais j'avais un petit peu bu. On avait été dans un bar avec une amie, mais j'avais bu un verre, deux verres grand maximum. Rien de bien fou. Pas de quoi pas m'assommer", raconte l'étudiante. Dans cette boîte de nuit, un jeune homme propose de lui payer un verre. "J'ai accepté. On a été au bar pour qu'il prenne les verres et en fait, moi, je regardais les gens. Je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'il se passait au bar, j'étais de dos. Il me donne mon verre. Je dis merci, et puis je bois."

Je vous raconte ça de ce qu'on m'a raconté, en fait. Parce que moi, à partir du moment où j'ai été au bar prendre ce verre, et jusqu'au lendemain matin à 11h, quand je me suis réveillée, je n'ai aucun souvenir. Trou noir total.

La jeune femme de 18 ans ne se souvient plus de rien ensuite. "Trou noir, gros trou noir. Impossible de me souvenir de quoi que ce soit. Je suis apparemment retournée auprès de mon amie, qui qui s'est tout de suite rendue compte que quelque chose n'allait pas parce qu'à partir du moment où je suis revenue vers elle, j'étais incapable de construire une phrase. J'étais incapable de tenir sur mes jambes. Je commençais à m'endormir", relate Pauline. Son amie l'a "tout de suite" fait sortir de l'établissement, pour la ramener chez elle. "Elle a essayé de me tenir comme elle pouvait, pour me faire avancer, parce que je ne tenais plus debout. Donc, elle a été obligée de demander à des inconnus dans la rue de l'aider, pour me tenir, pour me ramener, parce qu'elle n'y arrivait pas toute seule. Sur le chemin du retour, j'ai apparemment fait que vomir, vomir, vomir, vomir. J'essayais de parler, mais elle ne comprenait rien. Mes phrases ne voulaient rien dire. C'était tout sauf cohérent. Et j'avais des sortes, d'hallucinations. Je voyais un mec qui qui était sur la route, blond, alors qu'il n'y avait personne."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Mais ça, sincèrement, je vous raconte ça de ce qu'on m'a raconté, en fait, parce que moi, à partir du moment où j'ai été au bar, prendre ce verre jusqu'au lendemain matin à 11h, quand je me suis réveillée, je n'ai aucun souvenir. Trou noir total", se désespère l'étudiante, qui se souvient en revanche très bien du lendemain matin. "Quand je me suis réveillée, je me suis dit ouh là, qu'est ce que je fais là ? Je suis censée être chez moi. Pourquoi je suis chez ma pote ? Comment ça se fait que je me souviens de rien de tout ce qui s'est passé hier ? Et on m'a dit sincèrement, je pense que tu as été droguée."

Pas de dépôt de plainte

La réalisation tombe comme un coup de massue pour Pauline. "À mon réveil, on a appelé les pompiers, le Samu, tout ce qu'on a pu. On a essayé d'appeler des médecins, un peu tout ce qu'on a pu. Et tous m'ont dit que de toute façon, ça ne servait à rien, que j'aille me faire dépister, des tests de drogue, parce que le GHB, c'est ce qu'il soupçonnaient que j'avais, restait 12 heures dans le sang et que là, _c'était trop tard_. Donc, ça ne servait à rien que j'y aille, qu'ils n'allaient plus rien trouver, que de toute façon, les trois quarts du temps, même quand on arrivait à temps, ils ne trouvaient rien", explique-t-elle. "Et du coup, j'ai dit OK, donc je me suis pas fait dépister de tests de drogue, mais le médecin du Samu m'a dit que de toute façon, il pensait fortement que c'était ça. Et que, en ce moment, à Rennes, c'était un vrai fléau, que le GHB courait les rues, courait les boites."

La jeune femme indique qu'elle a envisagé de porter plainte. Mais estime que ce médecin du SAMU, au téléphone, l'en a dissuadée. "J'avais la tête qui tournait. J'avais mal au crâne. J'avais envie de vomir en permanence. Je voyais flou, j'étais toute molle, je me sentais pas bien. J'avais envie de m'évanouir tout le temps et je lui ai dit "je fais quoi? parce que moi, je dois travailler, je dois aller à l'école". Il m'a dit "reste chez toi et repose toi. C'est la seule chose qu'il y a à faire et surtout, bois bien de l'eau", se souvient-elle. "Je lui ai dit 'mais je peux porter plainte quand même parce que c'est grave ce qu'il s'est passé'. Et il m'a dit 'porter plainte. contre qui ? Personne n'a vu personne. Rien de rien. Porter plainte contre X, ça ne servirait à rien'. Voilà, je n'ai pas porté plainte pour ces raisons." Pauline n'est donc pas allée au commissariat. "J'ai écouté les médecins sur le coup, je n'étais pas en état de réfléchir à quoi que ce soit. J'étais choquée, j'étais mal."

Il m'a dit 'porter plainte. contre qui ? Personne n'a vu personne. Rien de rien. Porter plainte contre X, ça ne servirait à rien'. Voilà, je n'ai pas porté plainte pour ces raisons.

D'où sa volonté, plusieurs semaines après les faits, de témoigner, même anonymement, sur les réseaux sociaux. Quand elle tombe sur le compte Balance ton bar Rennes, elle décide d'envoyer son message. "Je me dis 'bon, c'est grave ce qui se passe. C'est important de sensibiliser les gens et d'éviter que ça se reproduise. Donc, dis-le, parle de son histoire'. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message et mon post a été posté le jour même, ou le lendemain, et ai plein de posts s'en sont suivis par la suite", raconte Pauline, qui se dit soulagée d'avoir pu mettre des mots sur son histoire. "Et ça m'a fait du bien, d'un côté, de de l'écrire. Parce qu'à part mes proches, personne n'était au courant et et j'ai un peu de mal à en parler", confie-t-elle, la voix tremblante. "À vrai dire, je suis encore un peu choquée. J'ai eu beaucoup de mal à ressortir après. Et encore maintenant, j'ai un peu perdu l'envie. _Je n'ai pas peur, mais j'ai perdu l'envie de ressortir. Ça m'a dégoutée._"

Témoignages anonymes

Interrogé par France Bleu Armorique, le gérant de l'établissement de nuit en question n'a pas souhaité faire de commentaire au micro. Il dit douter de la véracité des témoignages sur Balance ton bar Rennes, évoquant "de faux comptes" ou de "fausses dates" mais assure par ailleurs que "tous les efforts sont faits, depuis des années" pour éviter ces situations. Il invite les victimes à porter plainte. Pauline, elle, n'a pour l'instant pas souhaité faire cette démarche, et voudrait ne plus avoir à raconter cette histoire. Elle remercie les inconnus qui ont aidé son amie, ce soir-là, à la mettre en sécurité. "Heureusement que des inconnus dans la rue ont été bienveillants et gentils, et l'ont aidée à me ramener jusqu'à chez elle, alors que ce n'était pas du tout leur route. Parce que sans eux, sincèrement, je sais pas où je serais", souffle-t-elle. _"_Quand j'entends les témoignages d'autres personnes sur Instagram ou quoi que ce soit, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance et que j'ai évité le pire. Je savais que la drogue en ce moment était un vrai fléau et ça s'accentue de plus en plus ces derniers temps. Mais on se dit tous ça n'arrive qu'aux autres. Ca n'arrive plus qu'aux autres, finalement", conclut Pauline.

* prénom d'emprunt.