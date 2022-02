"J'étais sidérée, bouleversée" : la journaliste Sidonie Bonnec témoigne contre Jean-Jacques Bourdin

Les témoignages se multiplient contre Jean-Jacques Bourdin. Il y a d'abord la plainte de la journaliste de Thalassa et transfuge de BFM TV Fanny Agostini, déposée pour "tentative d’agression sexuelle", mais aussi les témoignages de plusieurs anciennes collègues de l'homme de radio. La journaliste Sidonie Bonnec a également décidé de parler.

"Il y aura une piscine, n’oublie pas ton maillot de bain"

La présentatrice de l’émission "Minute Papillon" sur France Bleu et du jeu “Tout le monde a son mot à dire” sur France 2 explique que Jean-Jacques Bourdin a eu un comportement déplacé envers elle à la fin de l'année 2010. “Le 30 juin 2010, j’ai rencontré Jean-Jacques Bourdin lors d’une émission de Jean-Marc Morandini, où il était également invité”, raconte la journaliste. “Lors de cette émission, j’ai parlé de ma volonté de faire un jour de la radio. À la fin, il est venu me voir et m’a proposé que l’on discute d’une future collaboration.” Sidonie Bonnec poursuit : “Il m’a invitée à déjeuner et m’a proposé de faire la revue de presse de sa matinale. J’ai travaillé sur ce projet pendant plusieurs semaines, je lui ai envoyé une maquette et on en a discuté lors d’un autre déjeuner.”

Arrive la rentrée, septembre 2010. Jean-Jacques Bourdin lui propose de venir à Calvi en Corse “pour qu’elle étoffe son carnet d’adresses lors d’un festival auquel participent des personnalités des médias”. Sidonie Bonnec hésite lorsqu’il lui apprend qu’elle serait logée “dans une villa avec lui et un de ses amis”. Et surtout lorsqu’il lui dit, nous précise-t-elle : “il y aura une piscine, n’oublie pas ton maillot de bain”. Gênée, Sidonie Bonnec se dit alors "sidérée" et "bouleversée" par cette proposition, puis décline. "Je me suis dis pourquoi c'est moi qui suis gênée ? Ce n'est pas moi qui lui fait une proposition gênante ! Je l’ai rappelé pour lui dire que ce n’était pas possible et il a raccroché. Il ne m’a jamais donné de nouvelles alors que j’avais travaillé sur le projet pendant des semaines.”

Il s'est évanoui dans la nature - Sidonie Bonnec à propos de Jean-Jacques Bourdin, sur France Inter

Sidonie Bonnec a été entendue comme témoin au commissariat du 16e arrondissement de Paris.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Jean-Jacques Bourdin "conteste fermement avoir eu des agissements ou des attitudes susceptibles d'être réprimés par la loi, tant dans sa sphère professionnelle qu'en dehors". Il ajoute qu’ il "découvre dans la presse les griefs formulés contre lui pour la première fois, souvent sous couvert d'anonymat, pour de prétendus faits parfois anciens de plus de vingt ans", poursuit le communiqué.