Mont-de-Marsan, France

Elle enchaîne les répétitions depuis plusieurs jours déjà, avec les 29 autres candidates. Cassandra Jullia, Miss Aquitaine 2017 participe à l'élection Miss France qui se déroulera ce samedi à Châteauroux.

Dernières répétitions

Ce jeudi, elle était encore difficilement joignable. "On est en train de répéter sur le plateau, on capte très mal", raconte la Miss au téléphone. La Landaise, Cassandra Jullia, l'avoue : la scène est assez impressionnante et "c'est une véritable patinoire ! Je suis tombée une fois en répétition, il ne faut surtout pas que je tombe samedi soir !" Mais pas question de s'affoler. Au contraire même, la jeune fille de 18 ans, originaire d'Orthovielle, est plutôt sereine à quelques heures de l'élection. "Je n'ai pas de pression, je positive plus qu'autre chose. J'y crois à fond, ma région y croit à fond, alors je me dis pourquoi pas ?"

La Landaise Cassandra Jullia, Miss Aquitaine 2017 participe à l'élection Miss France 2018. © Maxppp - Isabelle Louvier

Ses atouts ? "Mon naturel", répond-elle du tac-o-tac. "La prestance que je dégage aussi sur scène, parce que je suis danseuse à la base donc je vais jusqu'au bout de mes mouvements et j'ai toujours le sourire."

Samedi soir, à Châteauroux, elle pourra compter sur sa famille et ses amis. Une douzaine de proches font le déplacement, notamment sa maman, Fabienne. Elle sera sans doute très touchée, quand elle verra sa fille défiler : "On va avoir les yeux qui vont briller, on va être fiers, très émus parce qu'on sait qu'elle réalise son rêve", dit-elle.

Soutien dans les Landes

Pourtant ses parents ne sont pas étonnés de la voir participer à l'élection Miss France. "Cassandra a toujours aimé cette émission, elle les regardait toujours, elle l'a toujours voulu, c'est une battante", affirme sa mère. La Landaise précise : "C'était un rêve de petite fille avant, maintenant c'est un rêve de jeune femme."

Cassandra Jullia espère aller loin dans l'élection, et pourquoi pas gagner le titre ? "Mais le plus important c'est de participer", ajoute-t-elle. La jeune femme pense aussi à son avenir. Étudiante en BTS esthétique et cosmétique, elle espère un jour, devenir manager d'une parfumerie.

Deux soirées sont organisées samedi soir, dans les Landes pour suivre l'élection : une dans sa ville à Orthovielle et l'autre à Peyrehorade.