J-Y Douchez, haut commissaire à la lutte contre la pauvreté : "la crise sanitaire fragilise tout le monde"

Il est le premier du genre en Centre-Val de Loire. Depuis 17 mois à présent Jean-Yves Douchez poursuit sa mission de haut commissaire à la lutte contre la pauvreté.

Son rôle consiste à mieux coordonner l'encadrement social apporté par les services de l'Etat mais aussi des associations impliquées dans la lutte contre la précarité. Cela passe notamment par une réponse collective, une union des bonnes volontés plutôt que des initiatives isolées.

Convention de partenariat

C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été encouragé le rapprochement à Châteauroux entre la Mission locale et les Restos du Cœur. Rapprochement qui s'est concrétisé par la signature hier (mercredi 16/12) d'une convention de partenariat entre les 2 entités. Par cette convention, les restos et les missions locales s'enverront mutuellement des bénéficiaires. Par exemple, un jeune qui vient récupérer un panier repas aux restos pourra être adressée à la mission locale pour être renseigné sur une formation, pour être aidé dans sa recherche de logement ou se faire accompagner dans la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation. Et inversement ; une jeune aidé par la mission locale pourra plus facilement être orienté vers les Restos. Et la mission locale aidera lors des collectes annuelles.

Obligation de formation des 16-18 ans

Autre dossier évoqué à l'occasion de ce déplacement : la formation des 16-18 ans Il s'agit de répondre à l'obligation pour l'Etat de trouver une solution pour les jeunes sortis du système scolaire. "Là encore les missions locales seront des interlocuteurs privilégiés" précise Jean-Yves Douchez.

La mission du haut commissaire s'annonce particulièrement complexe en raison de la crise économique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus même si pour l'instant il n'y a pas "d'indication d'une vague de crise sociale comme nous attendions une vague de crise sanitaire" Jean-Yves Douchez veut tout de même rester prudent et particulièrement en Berry car les secteurs du sud de l'Indre, du sud du cher mais aussi de l'Est du Cher affichent les taux de pauvreté les plus élevés de la région.