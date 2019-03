Trahi par son ADN, Jack l’éventreur enfin démasqué

La véritable identité de Jack l’éventreur, l’un des plus grands tueurs en série, a enfin été découverte. Une étude scientifique publiée par Ouest-France mardi soir affirme que l’ADN du tueur qui a sévi à la fin du XIXème siècle à Londres est celui du barbier polonais Aaron Kosminski.

Cela faisait plus d’un siècle que l’on s’interrogeait sur l’identité de Jack l’éventreur. Des chercheurs anglais sont donc parvenus, à partir d’ADN du tueur, retrouvé sur une écharpe, à mettre un nom sur la légende sanguinaire. Il s’appelle Aaron Kosminski, un barbier juif polonais de 23 ans. Les scientifiques viennent de publier leurs travaux dans la revue Journal of Forensic Sciences, révélait Ouest-France mardi soir.

Le châle comme seule preuve

Pour parvenir à isoler l’ADN de "Jack The Ripper", les chercheurs ont eu recours à une véritable enquête médico-légale, menée par Jari Louhelainen de l’Université John Moores de Liverpool, et David Miller de l’Université de Leeds en Angleterre. Pour cela, ils ont étudié un châle ayant appartenu à Catherine Eddowes. Elle serait la quatrième victime sur les cinq du tueur, et aurait porté ce châle le soir de sa mort. Le corps de Catherine Eddowes avait été retrouvé dans la nuit du 30 septembre 1888 dans le quartier d’Aldgate, à Londres.

Le châle a donc été analysé par ces chercheurs. Sur l'objet, restaient quelques traces de sperme et de sang. Les résidus d’ADN ont ensuite été comparés avec les fragments mitochondriaux. C'est à dire, un matériel génétique quipermet de remonter des lignées féminines car il est transmis que par la mère. Les fragments mitochondriaux ont été prélevés sur plusieurs descendants d’Aaron Kosminski, l’un des principaux suspects des meurtres. C’est ainsi que la vérité peut, 130 ans plus tard, éclater au grand jour. En 2014, l'écrivain Russell Edwards affirme avec certitude que le tueur en série, connu sous le nom de Jack l'Eventreur, était un barbier polonais émigré en Angleterre.

Un nom déjà connu de la police

Aaron Kosminski, le barbier juif polonais de 23 ans, a fait partie des principaux suspects lors de l'enquête menée par Scotland Yard, après les meurtres sauvages de cinq femmes, principalement des prostituées. D’après la légende, un témoin l’aurait aperçu en compagnie d’une ses victimes juste avant le meurtre. À l'époque, le barbier est bien arrêté, mais l’homme se rétracte et faute de preuve, Aaron Kosminski reste en liberté. La légende prétend également qu’il aurait écrit des lettres à la police après ses meurtres. Le barbier de Whitechapel aurait aussi agressé sa sœur avec un couteau. Deux ans après cette agression supposée, il est interné dans un asile psychiatrique. Il souffrait, apparemment, de paranoïa et d’hallucinations auditives. Il est d’ailleurs mort à 53 ans dans cet hôpital psychiatrique.

La légende et le mystère de l’identité de Jack l’éventreur ont alimenté de nombreux romans, des films ainsi que les angoisses nocturnes de plusieurs générations.