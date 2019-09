Jackson Five, Lady Gaga, Renaud... Une rentrée en musique à Poitiers pour les élèves du collège Clovis Pin

Poitiers, France

"Chut, silence" ! C'est bien la première fois que ce sont les collégiens qui demandent aux adultes de se taire. Et pour cause, ce mardi au collège Ferdinand Clovis Pin de Poitiers, la fanfare militaire commence à jouer, non pas la sonnerie du réveil, mais le tube "I Want You Back" des Jackson Five !

"C'est assez émouvant, ça arrive pas à tous les collèges d'avoir une fanfare militaire qui arrive, comme ça, dès le deuxième jour de la rentrée, ça nous a plu !" (Tristan, élève de 3 ème)

"Let's Groove" de Earth, Wind & Fire, "Challow" de Lady Gaga, ou encore "La Balade Irlandaise" de Renaud, la fanfare de la 9 ème Brigade d'Infanterie de Marine de Poitiers (BIMa) avait concocté une playlist aux petits oignons pour son jeune public, c'est la seule formation de l'Armée de Terre possédant un bagad (bombarde, caisse écossaise et cornemuse).

"L'idée est aussi de montrer aux élèves qu'on peut apprendre ensemble autrement qu'assis derrière un bureau, la rentrée c'est aussi un moment où il peut se passer des choses très agréables !" - Françoise Boisseau, principale du collège Clovis Pin

La fanfare militaire de la 9eme BIMa "La Balade Irlandaise", hymne à la Liberté écrit par Renaud © Radio France - Jules Brelaz

Un partenariat entre le collège et le 9eme BIMa...

Saxophone, clarinette, trombone, tuba... Les 25 membres de la fanfare sont arrivés en uniforme militaire au collège. "Faut s'tenir à carreau !" ironise un élève. Mais le général Patrick Steiger , commandant du 9 ème BIMa se veut rassurant : "Je ne suis pas venu pour recruter".

"L'intérêt d'une rentrée scolaire en fanfare comme celle-ci, c'est que ces jeunes voient des militaires de près, ça facilite le contact, ça leur permet de les aborder et à partir du moment où on se connaît mieux, on se parle mieux et sans doute que l'on se respecte mieux" - Général Patrick Steiger, cdt du 9 ème BIMa

Si un collégien lâche un brin provocant qu'il aurait "préféré du rap", la plupart se disent ravis du spectacle à l'image de Djibril, "j'ai trouvé qu'ils jouaient très bien de la musique et j'ai beaucoup apprécié".

... Pour entretenir la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale

Cette rentrée en fanfare intervient dans le cadre d'un projet au long court,"Combattants de la Liberté, Soldats de la Paix", débuté l'an dernier au collège Clovis Pin. Lorsqu'ils étaient encore en classe de 4 ème, Younès, Cyril, Djibril, Isar, Noémie, Ina ou encore Imen ont multiplié les travaux sur la Seconde Guerre Mondiale, par le biais de voyages scolaires au Mont Valérien et à la nécropole d'Airvault, grâce également aux rencontres bouleversantes avec Denis Derout, l'un des derniers résistants encore vivants de la Vienne. Et comme bien souvent derrière un projet scolaire humaniste et vivant, il y a un enseignant passionné.

"Ce qui est intéressant c'est qu'à travers ce projet, ces jeunes redécouvrent la petite histoire dans la grande, l'histoire de leur famille, certains élèves ont découvert qu'ils avaient un arrière grand-parent qui était tirailleur marocain ou tunisien !" - Christophe Touron, professeur d'histoire-géographie

"La France a une part d'Afrique en elle", rappelait Emmanuel Macron le 15 août 2019, lors du 75 ème anniversaire du Débarquement de Provence. Christophe Touron souhaite élever ses élèves "dans une dynamique de mémoire partagée, d'histoire partagée, c'est tellement important !"

"Ce projet vise à faire comprendre à tout ces jeunes que, de part leurs origines diverses, cette histoire, c'est la leur, il faut qu'ils se l'approprient"

"Un encouragement à l'engagement" résume l'enseignant qui prépare ses élèves à un grand spectacle pour le printemps 2020. Des élèves marocains seront invités dans la Vienne. De la terre du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie sera transmise par l'intermédiaire des ambassades à l'occasion de cérémonies dans la nécropole d'Airvault où sont inhumés des combattants africains. Il y aura également une captation de la flamme de la Résistance au Mont Valérien en présence d'un des descendants de l'un des seize combattants africains Morts pour la France enterrés dans la crypte. La flamme de la Résistance brillera également lors d'une manifestation sportive et mémorielle qui sera organisée le 27 mai dans la Forêt de Saint Sauvant.

