Jacques-Édouard Andrault est le nouveau procureur de la République de Périgueux. Le magistrat de 42 ans a été installé officiellement ce mercredi 6 septembre au Palais de Justice avec six autres magistrats.

Jacques-Édouard Andrault succède à Solène Bélaouar, qui a rejoint la juridiction de Papeete à Tahiti. Le magistrat du Ministère public était auparavant dans le Gers où il a été procureur d'Auch pendant trois ans.

Originaire de Poitiers, dans la Vienne, Jacques-Édouard Andrault a d'abord commencé sa carrière en 2007 en tant que substitut du procureur à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Il a ensuite rejoint le Ministère de la Justice en 2010, avant de devenir substitut du procureur à Nanterre deux ans plus tard. Il a été nommé vice-procureur à Tours à partir de 2015 avant de rejoindre Auch et le Gers en tant que procureur en 2020.

"Une réponse pénale concrète"

Lors de son discours d'installation, Jacques-Édouard Andrault a mis en avant le travail d'équipe, "un chef est un homme qui a besoin des autres" en citant Paul Valéry. Il a mis l'accent sur les délais de la justice "quel est l'intérêt d'une décision de justice si elle est rendue plus tard et si elle est appliquée encore plus tard ?". Le procureur souhaite aller plus vite "mais sans confondre vitesse et précipitation et faire fi des droits de la défense [...] La réponse pénale doit être concrète et compréhensible pour tous".

Il faut utiliser toutes les possibilités existantes comme les ordonnances pénales et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) selon le magistrat, afin de réserver l'audience au tribunal pour les affaires les plus contestées ou bien les plus graves. À Périgueux, le nouveau procureur estime que la situation est "saine". Les délais sont environ de trois à quatre mois. Avec son équipe à Auch, ils ont réussi réduire les délais de six à trois mois pour la majorité des audiences.

Lutter contre les violences intra-familiales

Le nouveau procureur du tribunal judiciaire de Périgueux a mis en avant la lutte contre les violences intra-familiales. Il estime que "toute la gamme des réponses pénales doit être utilisée et individualisée pour protéger les victimes". Il appelle à une réponse "ferme" en cas de récidive et indique que tout conjoint qui serait en récidive de violence fera l'objet d'un déferrement, c'est-à-dire d'un passage devant le procureur à l'issue de la garde à vue.

Jacques-Édouard Andrault tient également à porter une attention particulière aux infractions envers les maires et les élus ainsi qu'aux cambriolages, au trafic de stupéfiants ou encore à la sécurité routière.