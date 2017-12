Corse, France

Jacques Mariani, 52 ans, a été arrêté dans le département où il vit depuis sa libération conditionnelle et son placement sous bracelet électronique en février. Son interpellation intervient dans le cadre d'une enquête menée par la police judiciaire d’Ajaccio et la brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée corse (BNLCOC) sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, compétente en matière de grande criminalité organisée. L'enquête porte sur des soupçons d'extorsion de fonds sur des commerces implantés à Bastia. Une dizaine d'interpellations ont également eu lieu, six en Haute-Corse, d'autres en Corse-du-Sud, en lien avec ce même dossier d'extorsion.

En mai, Jacques Mariani avait été condamné en son absence par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans de prison pour la corruption d'un surveillant de la centrale de Saint-Maur (Indre) où il avait été détenu jusqu'à sa libération conditionnelle. Il y purgeait notamment une condamnation de 15 ans de réclusion pour l'assassinat d'un jeune nationaliste en 2001 à Bastia.

En 2013, Jacques Mariani avait aussi écopé en appel de 4 ans de prison et 100.000 euros d'amende dans une affaire d'extorsion de fonds visant des boîtes de nuit aixoises.

Son père, Francis Mariani, considéré comme un des barons de la Brise de Mer, une bande criminelle de Haute-Corse dont les membres se sont entretués à partir de 2008, est mort le 12 janvier 2009 dans l'explosion d'un hangar agricole à Casavecchie.