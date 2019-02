Jacques Mariani relaxé dans l'affaire du vol d'huile essentielle d'Immortelle.

Corse, France

Jacques Mariani relaxé dans l’affaire du vol d’huiles essentielles au préjudice de l’Occitane. Aux côtés d’Aurèlie Merlini, elle aussi actuellement aux Baumettes, il avait comparu le 15 janvier dernier devant le tribunal correctionnel de Bastia. 3 ans de prison ferme avaient été requis à leur encontre. Mais le tribunal a considéré mardi qu’il n’y avait pas de manœuvre frauduleuse.

74 litres d'huile essentielle d'Immortelle avaient été dérobés dans l'un des entrepôts de l'Occitane, à Manosque. Lors du procès, la procureur de la république de Bastia avait évoqué des écoutes téléphoniques qui démontraient le stratagème mis en place pour constituer une escroquerie évaluée à 300.000 euros.

"Vous allez arrêter de jouer avec ma liberté, je n'ai rien a voir avec cette affaire", avait alors protesté Jacques Mariani, depuis son box, lors d'une audience retransmise en visioconférence depuis la prison des Baumettes où il est actuellement incarcéré dans le cadre d'autres affaires.

Les avocats avaient plaidé la relaxe. Ils ont donc obtenu gain de cause. Dans cette affaire, outre Aurélie Merlini, une troisième personne a été relaxée. En revanche, 2 autres ont été reconnues coupables et condamnées à 10 et 18 mois de prison pour vol, recel de vol et tentative d'escroquerie.