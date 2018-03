Le « tueur de la gare » de Perpignan comparait à partir de lundi devant la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Selon son avocat, il est terrorisé à l’idée d’être confronté aux parties civiles et au public pendant quatre semaines.

Perpignan, France

Seul contre tous… Jacques Rançon attend avec angoisse son procès devant la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales (du 5 au 26 mars). Depuis ses aveux en 2014, le « tueur de la gare de Perpignan » est à l’isolement à la prison de Béziers, puis de Perpignan.

Abandonné de tous, l’homme de 48 ans ne reçoit jamais la moindre visite en prison. Sa famille et ses trois enfants ont coupé les ponts. La télévision est son unique compagnon. Et pour seule occupation, il bénéficie d’une courte promenade quotidienne dans une cour où il ne croise jamais les autres détenus.

Après avoir provoqué une véritable psychose à Perpignan dans les années 90, c’est à son tour d’être « terrorisé » selon son avocat maître Xavier Capelet. « Il appréhende de devoir affronter les parties civiles. Et de devoir s’exprimer en public. Il n’est pas sûr d’en être capable ».

Depuis plusieurs semaines, Jacques Rançon ne dort plus. Et à mesure que le procès se rapproche, son angoisse monte. C'est la raison pour laquelle il est actuellement sous haute-surveillance, avec des rondes toutes les deux heures, jour et nuit, pour éviter toute tentative de suicide.

Un procès hors norme

A partir de lundi, jacques Rançon va devoir répondre des viols et des meurtres de Moktaria Chaïb et de Marie-Hélène Gonzales, deux jeunes femmes dont les corps ont été retrouvés affreusement mutilés à la fin des années 90. Il est également jugé pour une tentative de meurtre et une tentative de viol. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Une cinquantaine de medias sont attendus pour suivre ce procès hors norme, qui marque l’aboutissement de 20 ans d'enquête.