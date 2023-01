Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, de nouveau dans le viseur de la justice

Jacques Rançon intéresse de nouveau la justice. Le pôle judiciaire national dédié aux "cold-cases" a ouvert en décembre une information judiciaire visant le tueur de la gare de Perpignan, afin de réétudier son "parcours criminel", a appris ce lundi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de RTL. La justice cherche à savoir s'il peut être impliqué dans des affaires actuellement non élucidées.

Jacques Rançon a été condamné à la prison à perpétuité en mars 2018 devant les assises des Pyrénées-Orientales. Il a été déclaré coupable des viols et des meurtres de Moktaria Chaïb, 19 ans, et de Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, accompagnés d'atroces mutilations. Il a également été reconnu coupable d'une tentative de meurtre sur une troisième femme, laissée pour morte, et d'une tentative de viol sur une quatrième jeune fille. Ces crimes ont été commis entre 1997 et 1998.

Lors de ce procès, plusieurs éléments troublants avaient été évoqués, laissant penser que Jacques Rançon pouvait être impliqué dans d'autres crimes. Quelques mois plus tard, il est d'ailleurs mis en examen pour le meurtre d'Isabelle Mesnage, en 1986, dans la Somme. Jugé en juin 2021, il est condamné à 30 ans de prison suplémentaire s par les assises de la Somme.

Six autres criminels dans le collimateur

Outre Jaques Rançon, le pôle judiciaire national dédié aux "cold-cases" a ouvert en décembre trois autres informations judiciaires : Patrick Trémeau, auteur d’au moins 18 viols en région parisienne entre les années 1980 et 2000, Pascal Jardin, auteur du viol et du meurtre en 1986 de Christelle Blétry, et Pascal Lafolie, mis en examen pour le meurtre en 1994 de la lycéenne Nadège Desnoix.

Trois premières informations judiciaires similaires avaient déjà été ouvertes en septembre dernier et concernent les criminels Nordhal Lelandais, Patrice Alègre et Willy Van Coppernolle. Désormais, ces enquêtes sont donc au nombre de sept. Elles ont été confiées à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la police judiciaire et aux enquêteurs de la Division des affaires non élucidées (Diane) de la gendarmerie.

Le "parcours criminel" est une nouvelle forme d'investigation. Contrairement à une enquête classique qui part d'un crime pour trouver un coupable, celle-ci s'intéresse à la vie d'un criminel déjà connu, à ses lieux d'habitation, à ses déplacements, pour lui trouver d'éventuelles autres victimes en reprenant les affaires non élucidées qui ont croisé son chemin.