Jacques Rançon, le "tueur de la gare de Perpignan", jugé à Amiens 35 ans après le meurtre d’Isabelle Mesnage

Il va, une nouvelle fois, devoir s'expliquer devant une cour d'assises. Jacques Rançon, surnommé le « tueur de la gare de Perpignan », comparaît à partir de ce mardi devant les assises de la Somme pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage. La jeune femme a été retrouvée morte en 1986 à une vingtaine de kilomètres d'Amiens.

En 2018, Jacques Rançon, 61 ans aujourd'hui, a été condamné à la prison à perpétuité pour les viols et les meurtres de deux jeunes femmes à Perpignan à la fin des années 1990.

Un dossier rouvert 35 ans après les faits

Le corps d'Isabelle Mesnage a été retrouvé à Cachy, près de Villers-Bretonneux le 3 juillet 1986. Cette informaticienne de 20 ans était partie de chez elle, à Corbie, cinq jours plus tôt pour aller marcher. C’est un agriculteur qui a retrouvé son sac à dos à la lisière d'un bois et qui à prévenu les gendarmes.

La météo de l'époque est décrite comme caniculaire. Les gendarmes découvrent un corps en état de décomposition avancé, à tel point que les médecins légistes ne parviennent pas à dire si le jeune femme a subi des sévices sexuels. L’enquête piétine et l’affaire est classée sans suite six ans plus tard, en 1992. Le dossier ne sera rouvert qu'en 2018 après la condamnation de Jacques Rançon dans l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan.

Un accusé au parcours judiciaire chargé

Jacques Rançon vivait dans la Somme à l'époque du meurtre d'Isabelle Mesnage. C'est dans ce département qu'il commet sa première agression sexuelle quand il avait 16 ans. Des faits pour lesquels il n'a jamais été poursuivi. En 1992, à Villers Bretonneux, il viole une femme sous la menace d'un couteau : il écoppe de huit ans de réclusion. Son casier judiciaire comporte d'autres condamnations pour des agressions de femmes et des menaces de mort et violences sur conjoint. Mais Jacques Rançon est surtout connu pour avoir violé, tué et mutilé deux jeunes femmes en 1997 et en 1998 à proximité de la gare de Perpignan : Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalès. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2018.

Des similitudes avec les mutilations subies par Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalès ?

C’est après sa condamnation à la perpétuité qu’une femme reconnait Jacques Rançon à la télévision : il l'aurait agressée dans les années 1980, à proximité de l’endroit où Isabelle Mesnage a été retrouvée morte. Les avocats de la famille de la victime, qui travaillaient sur la "piste Rançon" depuis quelques années, obtiennent la réouverture du dossier. Le corps d'Isabelle Mesnage est exhumé à l'automne 2018.

De nouvelles expertises concluent à des mutilations au niveau des parties génitales : un mode opératoire qu’on retrouve dans le dossier des meurtres de la gare de Perpignan. Les avocats de la famille d'Isabelle Mesnage y voient une signature du tueur. Mais ces expertises sont contestées par la défense de Jacques Rançon qui évoque une "décomposition naturelle du corps" à cause des fortes chaleurs de l'époque du crime. Cette question sera donc l’un des débats du procès.

Le verdict est attendu vendredi.