Jacques Rouveyrollis sur la mort de Johnny Hallyday : "Une des journées les plus noires de ma vie"

Invité de France Bleu Isère ce matin, Jacques Rouveyrollis, qui a travaillé pendant 40 ans avec Johnny Hallyday comme éclairagiste, a confié combien il a pris du plaisir à travailler avec le rockeur, et combien sa disparition l'affecte.

Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Michel Polnareff… c’était lui. Jacques Rouveyrollis a éclairé les spectacles de nombre de monstres de la chanson française. Mais Johnny Hallyday était «une exception», selon lui. Une expérience intense dont le souvenir est encore vivace dans sa mémoire.

Il m’a tout permis

«Un génie de scène»

Et l’éclairagiste ne tarit pas d’éloge sur celui qu’il qualifie de «génie de scène». Et loue les qualités d’un chanteur très malade lors de sa dernière tournée, celle des Vieilles Canailles. «Il était très très mal» mais «ne le montrait pas sur scène». Pour lui, Johnny Hallyday n’était pas une personne normale : «personne ne pourrait faire ce qu’il a fait, il a vraiment pris sur lui pour assurer» cette tournée.

Il était au-delà du commun

«Avec lui, on peut tout oser»

Le constat est sans appel, pour Jacques Rouveyrollis : ses spectacles sont tous superbes, «du premier au dernier». L’occasion pour lui de se confier sur son travail : «La lumière sert à révéler l’œuvre d’art». Il parle notamment de l’importance du «travail d’équipe» entre l’éclairagiste et le chanteur : «On part sur une idée de scène, puis on part sur la liste du tour de chant, et à partir de ce tour de chant, on fait confiance, comme le compositeur pour la musique».

Il y a ainsi eu, pour lui, un avantage unique à travailler avec Johnny Hallyday : «Il sentait la lumière comme personne». Et renchérit : «si le contenu n’est pas là, vous ne pouvez pas être inspiré. Johnny, c’était une exception, il m’a tout permis».