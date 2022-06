Jacquie et Michel en garde à vue, l'histoire d'un couple discret ancré dans les Hautes-Pyrénées

Le parquet de Paris annonce que Jacquie et Michel ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2020 pour viols et proxénétisme. Michel Piron est le créateur du site pornographique. Le couple est installé depuis plusieurs années dans les Hautes-Pyrénées

Jacquie et Michel dans la tourmente. Il s'agit du célèbre duo installé dans la banlieue de Tarbes, à Odos, connu pour son site pornographique amateur. Le propriétaire du site, Michel Piron et son épouse, Jacquie, ont été placés en garde à vue. C'est l'information communiquée ce mardi par le Parquet de Paris. En tout, ils sont cinq à avoir été placés en garde à vue. C'est dans le cadre d'une enquête qui avait été ouverte à Paris pour viols et proxénétisme, en janvier 2020. À l'époque des associations féministes avait fait un signalement. Des actrices avaient assuré avoir été contraintes à des pratiques sexuelles hors normes et douloureuses, et sans avoir été consentantes.

Des vidéos pornos "Lannemezan"

La marque de fabrique de Jacquie et Michel, c'est la diffusion de films pornographiques amateurs et locaux. Certaines vidéos diffusées sur jacquieetmicheltv.net étaient localisées dans les Hautes-Pyrénées. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, l'affaire avait d'ailleurs fait du bruit peu de temps après le tournage. Cela remonte à 2012, dans un magasin de canapé de Lannemezan, il semble que cela s'était fait à l'insu des propriétaires. Il n'empêche que l'histoire était la suivante : Vanessa, Leeloo et Niko avaient des rapports sexuels avec les 7 vendeurs et le patron de la boutique. Tout cela sous le regard des gens qui passaient devant la vitrine.

Capture d'écran du site www.jacquieetmicheltv.net

Une autre vidéo associée à Lannemezan avait vu le jour. Leeloo et Nico retrouvent Nina et Stein dans le bois de Lannemezan. Un bois que la description présentait comme "un bois libertin très chaud, fréquenté de jour comme de nuit". Aujourd'hui ces vidéos ont été supprimées du site de Jacquie et Michel qui existe depuis 2006. Le couple est visiblement très discret. La maire d'Odos, Isabelle Loubradou, raconte qu'elle ne les connaît pas. L'ancien maire de la commune, Jean-Michel Lehmann, redit que "ce couple n'était impliqué nie dans la vie associative ni dans la vie publique" d'Odos.