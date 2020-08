Jalognes : un homme meurt à cause de piqûres de guêpes, c'est le deuxième décès en quelques jours dans le Cher

C'est le deuxième drame de ce type en à peine quelques jours dans le Cher. Samedi 8 août, un homme de 89 ans est mort à Jalognes après avoir été attaqué par des guêpes, selon une information du Berry républicain, confirmée par France Bleu Berry. Il se promenait dans son jardin quand il a aperçu un trou dans le sol, dans lequel il a mis sa canne. Plusieurs guêpes sont alors sorties et l'ont attaqué.

Souffrant de problèmes cardiaques, l'octogénaire a succombé à ces multiples piqûres et n'a pas pu être réanimé par les secours. Installé à Jalognes depuis des années, l'homme avait été adjoint au maire entre 2001 et 2007. "Je l'ai bien connu, c'est une personne que j'estimais beaucoup", réagit l'actuel maire Patrick Léger. "Sa mort m'a beaucoup touché, on ne s'attendait pas à ça", ajoute-t-il, après avoir appris le drame.

Une mère de famille de 36 ans piquée mortellement le week-end dernier

Samedi dernier, le 1er août, c'est une jeune mère de famille qui a été piquée par une guêpe à Dun-sur-Auron. Une piqûre qui a provoqué une violente réaction allergique. La jeune femme de 36 ans, tombée dans le coma, a été transportée à l'hôpital de Bourges, puis de Tours, mais a finalement succombé à sa blessure mercredi 5 août.