Une femme âgée de 49 ans passera dans les prochaines semaines devant le tribunal correctionnel de Laval. Pendant plusieurs mois, la dame a crevé les pneus de son ex copain et d'une voisine.

Laval, France

Tout commence il y a deux ans. Cette femme vit une histoire d'amour intense avec un Lavallois. Cependant, leur relation s'arrête au bout de deux mois. Et la quadragénaire ne l'accepte visiblement pas. Pour se venger, elle crève régulièrement les pneus de voitures de son ex et d'une voisine. La femme enragée est en fait persuadée que c'est la maîtresse de son ancien compagnon. Au bout du 21e pneu crevé, l'homme et sa voisine portent plainte.

Elle rampe devant la voiture, perruque sur la tête

La mascarade a pris fin mercredi soir, à deux pas du commissariat de Laval lorsque la jalouse est interpellée par des policiers. Perruque sur la tête et couteau dans la main, la femme rampe vers la voiture de son ex copain. Elle semblait bien partie pour crever encore une fois les pneus de celui qui est définitivement son ancien compagnon.