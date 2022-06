"Jamais je n'aurais imaginé me faire tuer pour moins de 1000 euros" clame le miraculé de la forêt de Bouconne

Depuis lundi et jusqu'à mercredi, un homme de 35 ans est jugé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour tentative d'assassinat. Cet ancien membre du FN dans le Jura, ex-gilet jaune à Toulouse et dealer de cocaïne a tiré sur un client en 2019 en pleine nuit dans la forêt de Bouconne.

Raphaël Goiset, 35 ans, est jugé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour tentative d'assassinat. Le verdict est attendu mercredi soir. Cet ancien membre du Front National dans le Jura, ex-gilet jaune à Toulouse, et dealer de cocaïne encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le 27 septembre 2019, il a tiré à plusieurs reprises avec un revolver sur un homme âgé aujourd'hui de 36 ans, en pleine nuit dans la forêt de Bouconne. Blessé par au moins trois balles, William Severin s'en était miraculeusement sorti, retrouvé in extremis par un automobiliste qui avait alerté les secours. L'accusé et la victime étaient tous deux de gros consommateurs de cocaïne et s'étaient rencontrés six mois auparavant. Rapahaëll Goiset réclamait 960 euros à la victime, une dette qu'il aurait contracté pour s'acheter sa drogue.

La victime attend ce procès pour "construire une nouvelle page de sa vie"

La parole a été donnée à la victime, mardi, ex-policier qui était notamment intervenu autour du Bataclan au soir du 13 novembre à Paris. Devenu gros consommateur de cocaïne, il avait quitté le métier. L'homme de 36 ans est aujourd'hui au chômage, handicapé d'un bras, il a du mal à rebondir. Il a raconté ses liens avec l'accusé, leur rencontre, et la nuit d'horreur qu'il a vécu. Il n'accepte pas les excuses de l'accusé.

William Severin Copier

Un grand gaillard s'avance à la barre qui revient de loin et se félicite d'être vivant, d'avoir pu revoir sa fille de 5 ans, lui qui arbore des cicatrices sur le dos, le ventre, un de ses bras n'a plus de sensibilité. Depuis 3 ans, il attend ce procès pour "construire une nouvelle page de sa vie". l'homme ne consomme plus que très occasionnellement de la cocaïne, il est suivi par des addictologues et un psychiatre. L'accusé était au moment des faits un de ses dealers, ils avaient sympathisés lors d'une soirée, six mois avant les faits, mais rapidement Raphaël Goiset lui avait demandé de lui rembourser un peu plus de 900 euros. Leurs échanges par téléphone étaient devenus vifs, autour de cette dette, que la victime n'estimait pas devoir payer. La nuit du 27 septembre 2019, Raphaël Goiset demande à la victime de l'accompagner en forêt de Bouconne.

Je ne me suis pas méfié, il m'a demandé de l'accompagner, en restant évasif sur l'objet de la course. Je me rappelle ma stupeur en entendant le bruit des tirs, la douleur violente, j'ai cru mourir, je me suis trainé dans un fourré, puis j'ai rampé comme un animal jusqu'à la route, où un automobiliste a fini par me trouver. C'est un acte d'une brutalité, d'une lâcheté, je suis tombé dans un vrai guet apens.

L'accusé réfute la préméditation

Raphaël Goiset était commercial, il vivait chez sa mère près de Toulouse et revendait de la cocaïne à des clients. Son allure chétive contraste avec le physique de colosse de la victime, pourtant à la question du Président de la cour d'Assises, "vous êtes vous senti menacé lorsque vous lui avez réclamé l'argent qu'il vous devez ?" L'accusé répond "non, je pensais qu'il allait me payer, j'avais pour obsession de rembourser mes parents qui m'avaient fait un prêt". Qu'avait-il en tête la nuit des faits, armé de son Magnum 357, lui qui en tant que chasseur n'a manié que des armes d'épaule ? "récupérer mon argent" répond-il. _C_ette arme il l'avait sur lui souvent car il dit qu'il se sentait en insécurité à Toulouse, de par son investissement dans le mouvement des gilets jaunes. Arme du crime qu'il a ensuite jeté dans la Garonne, qui n'a pas été retrouvée.

J'étais en colère, j'avais pris de la cocaïne, j'ai voulu lui faire peur, dans un état d'esprit de vengeance, mais je n'avais pas l'intention de le tuer, j'aurais préféré ne pas le toucher.

Il a tiré au moins à cinq reprises, à 300 mètres de la victime. Le président de la cour rappelle que la cocaïne est désormais considérée comme circonstance aggravante d'un crime et qu'elle fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité et non plus 30 ans. La loi date d'il y a quelques semaines et ne s'applique pas pour ces faits qui remontent à 2019.