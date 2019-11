"Jamais je n'aurais pensé ça de mon père" : les enfants de l'accusé témoignent aux assises de la Mayenne

Le verdict est attendu ce mercredi soir aux assises de la Mayenne. Deuxième jour ce mercredi du procès d'un mayennais de 58 ans, accusé du meurtre de sa compagne il y a deux ans, en octobre 2017 à Ernée, d'une quinzaine de coups de couteau.

Ce mardi matin, des experts ont dressé la personnalité de l'accusé, un homme alcoolique qui boit depuis ses 16 ans, dépressif, et qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Enfant, il était le bouc-émissaire de son père, lui-même un mari violent alcoolique qui s'en prenait à sa femme et son fils. L'accusé recevait des coups de pieds et des coups de poing quand il tentait de s'interposer pour protéger sa mère.

Ce mardi après-midi, l'accusé a également été confronté aux témoignages de ses ex-compagnes, victimes elles aussi de violences sur fond d'alcool. Les deux mères de ses enfants racontent qu'il avait tenté de les étrangler. La victime avait aussi confié aux enfants de l'accusé que leur père avait tenté de l'étrangler en pleine nuit.

Et puis dans la soirée, ses trois plus jeunes enfants, qu'il a eu avec sa deuxième compagne, sont venus parler de leur père devant la cour. Ce sont les deux filles de l'accusé qui ont découvert le corps de leur belle-mère dans le salon le 27 octobre 2017, alertées par un collègue de travail de son absence depuis trois jours. "Jamais je n'aurais pensé ça de mon père", explique la plus jeune, "c'est lui qui nous a élevé".

Ses enfants décrivent un bon père de famille, aimant, mais violent avec leur mère, qui a fini par le quitter. "Quand il boit, il n'est plus du tout le même, il devient méchant", explique le fils. "Ce qu'il a fait est impardonnable". "Plus la souffrance était profonde, plus l’alcool était présent", ajoute la fille aîné. "On a tout fait pour le sortir de là".

Les enfants sont témoins de la dégradation des relations dans le couple, la victime leur demande de l'aide, leur dit qu'elle a peur, quand il la gifle à deux reprises, tente de l'étrangler, elle veut qu'il parte de chez elle mais lui refuse. L'avocate générale s'agace, "vous sortez tous la magnifique excuse de l'alcool, mais ça fait 40 ans que ça dure". Ses enfants estiment que leur père n'a pas été assez aidé par les médecins, ce meurtre aurait selon eux pu être évité.