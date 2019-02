Commotions cérébrales : le rugbyman Jamie Cudmore porte plainte contre X

Clermont-Ferrand, France

La plainte déposée ce mardi est dirigée contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui". Après un rapport d'expertise concluant à la responsabilité de l'ASM dans la commotion cérébrale subie par l'ancien deuxième ligne canadien, Jamie Cudmore porte finalement l'affaire devant la justice.

Avant cela, il avait proposé au club de verser une somme d'argent à sa fondation "Rugby Safety Networt", qui oeuvre pour l'information sur les commotions dans les clubs, en l'échange de l'abandon des poursuites. Mais selon l'avocat du joueur, Jean-Hubert Portejoie "la position de l'ASM a été celle du déni, du mépris à l'égard de Mr Cudmore". Suite à ces réponses, l'ancien joueur a donc décidé de porter plainte.

Jean-Hubert Portejoie, avocat de Jamie Cudmore. Copier

Rappel des faits

Pendant la finale de la coupe d'Europe contre Toulon, Jamie Cudmore subit deux chocs violents. À la 10ème minute, suite à quoi un test d'évaluation au bord du terrain le juge apte à retourner dessus. Le deuxième choc à la 56ème est lui aussi, très violent, mais aucun test n'est fait avant de renvoyer le joueur finir le match. Après cela, il a dû quitter le terrain plus de trois mois. Un mois plus tôt, le joueur avait déjà eu une commotion contre les Saracens. L'expertise réalisée par un neurologue pointe la responsabilité du club dans le préjudice subi tout en affirmant que Jamie Cudmore a totalement récupéré ses capacités physiques et cognitives après chacune d'elles.

L'affaire est désormais entre les mains du procureur de la République de Clermont-Ferrand. Une enquête sera ouverte et pourrait durer plusieurs mois.