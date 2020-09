Jard-sur-Mer : Des baigneurs sauvés grâce à une chaîne humaine

A jard-sur-mer en Vendée, deux baigneurs de 20 et 70 ans doivent la vie à des témoins qui les ont vu en difficulté. Ils se baignaient à l'entrée du chenal. C'était l'heure de marée descendante et ils ont commencé à être emportés par le courant. Quatre témoins de la scène ont alors fait une chaîne humaine pour les ramener sur le rivage. Les deux nageurs, épuisés mais sains et saufs, ont été pris en charge par les pompiers qui les ont transporté vers l’hôpital des Sables d'Olonne.