Confinement : les magasins de bricolage et les jardineries, autorisés à ouvrir, très fréquentés ce week-end

Depuis samedi 20 mars la Seine-Maritime et l'Eure sont de nouveau mis sous cloche comme 14 autres départements. Mais contrairement aux confinements précédents, beaucoup de magasins restent ouverts. Des exceptions accordées par le gouvernement aux libraires, aux coiffeurs mais aussi aux magasins de bricolage et aux jardineries. Des commerces qui ont fait le plein ce week-end. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, beaucoup craignaient une fermeture comme à Isneauville, au nord de Rouen.

Anticiper une future fermeture

Alexandre débarque en catastrophe dans son magasin de bricolage. "Je suis tombé en panne de chasse d'eau hier soir, je suis bien content que le magasin soit ouvert malgré le confinement. Ces magasins de service sont importants au quotidien".

"On aurait probablement acheté par internet mais c'est pas la même chose. C'est bien que ces magasins là restent ouverts, cela permet de vérifier la qualité des produits tout de suite. C'est quand même bien d'avoir à faire à des professionnels. Il y a plus d'avantages", indique Julien, un autre client, qui avait besoin de produits d'entretien pour sa piscine.

S'occuper, s'occuper et encore s'occuper

Sur le parking du Leroy Merlin, Eric et son chariot rempli. Avec le renforcement des mesures, il va avoir plus de temps devant lui. "On était déjà en télétravail partiel et là il est renforcé. On est encore moins présent au bureau ce qui me fait gagner du temps sur la route. Je vais en profiter pour bricoler à la maison", se réjouit-il.

Les fleuristes et jardineries aussi peuvent rester ouverts ces quatre prochaines semaines. "Je vais faire un peu de jardinage, cela va me faire du bien. J'espère que l'on va pouvoir évacuer tout ce stress", explique Brigitte après avoir déposé son orchidée, ses jacinthes et ses tulipes dans son coffre. Elle est suivie par Mathilde qui commence à s'intéresser au jardinage : "Dans ce contexte, on a davantage envie d'embellir nos jardins car on va passer plus de temps chez nous. On a envie d'être dans un environnement bien fleuri" Avec le beau temps, ces magasins ne vont certainement pas désemplir.