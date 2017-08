Jarnac : un bateau de tourisme chavire, 20 personnes dans la Charente

On a évité le pire dimanche soir à Jarnac. Un bateau de tourisme a chaviré sur la Charente. Vingt personnes se trouvaient à bord. On ne déplore aucune victime.

Il faisait beau ce dimanche soir, la Charente était calme, mais un peu avant 18 heures une embarcation touristique à fond plat a chaviré en plein centre de Jarnac, d'après des informations communiquées par la sous-préfecture de Confolens.

20 personnes à bord, de 2 à 80 ans

A bord se trouvaient le capitaine et 19 passagers dont des enfants - le plus jeune a deux ans - et des personnes âgées, jusqu'à 80 ans. Des plaisanciers, des témoins sur les berges ont appelé les secours, et commencé à intervenir. Plus de 50 pompiers et des gendarmes sont ensuite arrivés. Des plongeurs se sont assurés que personne n'était bloqué dans le bateau toujours renversé dans le fleuve.

Aucun blessé, un chien disparu

Finalement tout le monde est secouru et pris en charge dans un centre de canoë kayak tout proche. Il n'y a pas de blessé, seul un chien manque à l'appel. De nombreux objets de valeur ont été perdus dans la Charente. Sans clés de voiture, de leur maison ou sans leur téléphone portable, les rescapés ont été pris en charge par la mairie de Jarnac. Une enquête est maintenant ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes du naufrage qui restent inconnues.